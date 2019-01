Cítíte se bídně? Vystavujte se jasnému světlu, zlepší vám to náladu

Vánoční atmosféra je pryč, někteří se vzpamatovávají z finančních výdajů za sváteční dny, počasí venku je ponuré a dlouhé letní dny jsou v nedohlednu. Není se čemu divit, když pod tíhou těchto okolností pociťujete smutek nebo propadáte depresi. Údajně nejdepresivnější den roku, takzvané modré pondělí, připadá letos na 21. ledna. Navzdory ponurému období můžete udělat dvě maličkosti, které vám zlepší náladu. Jděte ven na čerstvý vzduch, i když venku zrovna nesvítí slunce. A pokud raději zůstanete v teple uvnitř budovy, sedněte si alespoň co nejblíže k oknu.

Jasné světlo snižuje příznaky sezónní afektivní poruchy

Podle zjištění americké organizace Lighting Research Center trpí přibližně 5 % celosvětové populace některou z forem deprese nebo sezónním afektivním onemocněním (zkratka SAD)1, které je charakteristické pravidelně se opakujícími podzimními a zimními depresivními epizodami.

Zatímco příčiny pocitu smutku nebo deprese neznáme, studie za posledních 20 let ukazují, jak významně ovlivňuje jasné denní světlo naše zdraví a jak bojovat s příznaky sezónní afektivní poruchy2. „Z hlediska lidského zdraví je důležitá odpovídající expozice vůči dennímu světlu, konkrétně to, jestli jsme mu vystaveni v optimální míře a ve správném čase. Jinak může dojít k narušení takzvaných cirkadiánních rytmů. To může mít za následek nespavost, únavu, změny v metabolismu a imunitě nebo dokonce i poruchy nálady,“ vysvětluje doktor Richard Imrich ze Slovenské akademie věd.

Nedávný průzkum společnosti YouGov zaměřený na vybrané evropské země a Severní Ameriku také odhalil, že 7 z 10 lidí (69 %) se domnívá, že denní světlo ovlivňuje jejich náladu4. V rámci České republiky 43 % oslovených připustilo, že denní světlo ovlivňuje jejich náladu výrazně a u více než čtvrtiny částečně.

„Je obecně známo, že světlo a nálada spolu úzce souvisí. Otázkou ovšem je, jak lidem zajistit dostatek denního světla, aby pozitivně stimulovalo jejich náladu a dodávalo jim pocit pohody. Stačí jednoduchá a drobná změna: sednout si doma, v práci nebo ve škole blízko okna, kterým dopadá do místnosti denní světlo. Studie ukazují, že intenzita osvětlení denním světlem přinejmenším odpovídá hodnotám speciálních lamp, které vyřazují denní světlo a používají se k léčbě zimní deprese,” uvádí Klára Bukolská, hlavní architektka společnosti VELUX.

Náladu vám pozvedne i procházka na čerstvém vzduchu

Jiné studie ukazují, že při léčbě sezónní afektivní poruchy účinně pomáhá také ranní hodinová procházka. Zajímavé jsou i výsledky studie, která porovnávala výsledky léčby sezónní afektivní poruchy umělým světlem s intenzitou vyšší než 2800 luxů a přirozeným světlem. Osoby vystavené dennímu světlu měly lepší sebehodnocení6.

Klára Bukolská ze společnosti VELUX pokračuje: „Bylo prokázáno, že čas strávený venku, kdy nás obklopuje přirozené denní světlo, stabilizuje serotonin a spouští endorfiny, díky nímž se cítíme šťastní a máme lepší náladu. Našim cílem je lidi motivovat, aby se co nejvíce obklopovali denním světlem ve svém každodenním životě.”

I když čas strávený venku na denním světle skvěle zlepšuje náladu, v řadě zemí jsou lednové dny tmavé a chladné. Přístup k přirozenému dennímu světlu je tedy v zimních měsících značně omezen. Navíc, jak ukázal celosvětový průzkum YouGov, necelá pětina lidí (18 %) tráví denně uvnitř budov 21 až 24 hodin. V České republice si to uvědomuje jen přibližně 5 % oslovených Čechů.

Podívejte se, jak se severské země vyrovnávají s temnými a chladnými dny

Ať už strávíte letošní modré pondělí kdekoliv, inspirujte se zvyky zemí, kde vládne tma a chlad.

Norsko – Friluftsliv

Friluftsliv můžeme volně přeložit jako „život venku“. V severských zemích má dlouhou tradici a řada firem umožňuje svým zaměstnancům, aby z temných kanceláří vyšli na denní světlo i během pracovního dne. Dnes se výraz používá ve spojení s čímkoliv, co souvisí s pobytem venku na čerstvém vzduchu, třeba když si vyrazíte na běžky, jedete na kole do práce nebo se připojíte k přátelům v sauně u jezera.

Švédsko – Fika & Lagom

Švédský zvyk „Fika“ přispívá k týmové spolupráci a sdílení. Jedná se o důležitou součást pracovního dne, kdy se okolo desáté hodiny dopoledne lidé sejdou na kávu nebo čaj, pozdraví se a probírají nejrůznější novinky. Při takovém setkávání nezáleží na postavení ve firmě a běžně se spolu baví ředitel společnosti a stážista. Švédský koncept „Lagom“ představuje klidný, pohodový a celkově vyvážený přístup k životu.

Jak ovlivňuje denní světlo vaši náladu?

Vůbec Nepatrně Částečně Výrazně Nevím % % % % % Dánsko 11 17 29 42 2 Velká Británie 13 26 28 30 3 USA 18 16 26 36 4 Německo 8 15 35 39 4 Francie 8 19 32 38 3 Belgie 11 19 27 41 2 Nizozemí 20 18 26 34 2 Česká republika 10 19 27 43 1 Slovenská republika 8 13 29 47 2 Itálie 10 14 24 52 1 Rakousko 7 16 33 43 1 Švýcarsko 8 16 31 43 2 Za všechny země 11 18 29 39 3

Kolik času si myslíte, že strávíte denně (24 hodin) v interiéru?

0-14 hodin 15-18 hodin 19-20 hodin 21-24 hodin % % % % Dánsko 25 29 29 17 Velká Británie 25 28 25 23 USA 34 21 20 25 Německo 38 25 23 15 Francie 47 25 18 9 Belgie 45 24 18 13 Nizozemí 51 24 16 9 Česká republika 57 26 12 5 Slovenská republika 35 30 25 10 Itálie 57 27 11 5 Rakousko 32 30 25 13 Švýcarsko 41 26 23 11 Španělsko 45 27 19 9 Kanada 31 21 22 26 Za všechny země 38 24 20 18

O průzkumu YouGov

Průzkum pro studii INDOOR GENERATION byl realizován v březnu a dubnu 2018 společností YouGov na vzorku přibližně 16 000 majitelů domů v Evropě a Americe (Velká Británie, USA, Kanada, Dánsko, Německo, Francie, Belgie, Nizozemsko, Česká republika, Slovensko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko a Španělsko).

