Prestižní soutěž Kanceláře roku se blíží do finále

Třetí ročník prestižní soutěže Kanceláře roku bude již ve středu 30. ledna ukončen slavnostním galavečerem. Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních více než sedmdesát účastníků. Ti se utkají v devíti kategoriích, které doplňuje speciální cena Environment Friendly.

Slavnostní vyhlášení Kanceláří roku proběhne 30. ledna v reprezentativních prostorách Velkého sálu Paláce Žofín. Večerem přítomné provede známá moderátorka České televize Daniela Písařovicová a hosté se mohou těšit také na vystoupení Kateřiny Marie Tiché, zpěvačky ze skupiny Jelen. Finalisté se utkají v devíti hlavních kategoriích (finanční instituce, právní kancelář, IT kancelář, média & marketing, poradenství, Hub & Co-working, sdílené služby, kanceláře 21. století a Employee Friendly), které doplňuje speciální cena v kategorii Environment Friendly. Ta zohledňuje dlouhodobou udržitelnost prostor a jejich dopady na životní prostředí, a to jak při výstavbě, tak při samotném provozu kanceláří.

„Jedním z hlavních cílů naší soutěže je docenit firmy, které myslí na své zaměstnance a snaží se pro ně vytvořit příjemné pracovní prostředí. Dále se snažíme motivovat lídry firem, aby šli ve šlépějích těch, kteří se touto cestou již vydali. Letošní ročník ukazuje, že laťka kvality kanceláří v ČR je znovu posunuta na další úroveň. Jako porota jsme tudíž letos měli velmi těžký úkol vybrat vítěze jednotlivých kategorií, protože těch kvalitních bylo tentokrát nejvíce od zahájení soutěže před třemi lety,“ říká Radek Procházka, managing partner společnosti Prochazka & Partners, která soutěž Kanceláře roku organizuje.

Odborná porota hodnotí interiéry nejen z hlediska výjimečnosti, kreativního, nevšedního, osobitého a inovativního způsobu jejich zpracování, ale hlavně podle toho, jak byl brán ohled na potřeby zaměstnanců. Dalšími kritérii jsou atmosféra prostředí a kvalita vlastní realizace. Všechny kategorie vzájemně propojuje zaměření na atraktivitu pracovních prostor a pohodu lidí, kteří tráví většinu svého času v kanceláři.

Kvalitní kanceláře již dávno nejsou dominantou IT společností, ale prostupují napříč sektory. Stávající situace růstu ekonomiky a boj o talent nutí firmy investovat do pracovního prostředí, aby si udržely schopné zaměstnance a nabraly talentované lidi. Tento trend neodejde a je jen otázkou času, kdy firmy postupně přejdou o úroveň výše, než jsou nyní. Z hlediska celkového trhu kanceláří jsou nadstandardní prostory v minoritě a postupně, zejména při přestěhování do nových prostor, firmy zvyšují kvalitu svých kanceláří.

„Naše soutěž reflektuje aktuální situaci na trhu, kde právě kancelářské prostory prošly v posledních letech značným vývojem. Zvětšuje se např. pracovní prostor pro zaměstnance, a to nejen pracovní místa, ale také společné prostory, jako jsou relaxační zóny a recepce. Nově se též společnosti přiklánějí ke kombinaci otevřených a uzavřených kanceláří namísto jednoho či druhého extrému. Zajímavým prvkem, který nově vstupuje do kanceláří, je užívání designových tapet,“ doplňuje Radek Procházka.

„Letošní ročník je z hlediska úrovně projektů přihlášených do naší soutěže obzvláště silný. Rozhodování o vítězích jednotlivých kategorií jsme proto s kolegy neměli vůbec jednoduché,“ říká člen odborné poroty Jiří Zavadil, managing director společnosti Vitra, a dodává: „Velmi mě těší, že úroveň kancelářského prostředí se u nás rok od roku zlepšuje a zaměstnavatelé se nebojí do kanceláří investovat. Tento trend pozorujeme také u finančních a advokátních institucí, které byly v předchozích letech v této oblasti konzervativní a pracovnímu prostředí nevěnovaly takový důraz.“

Více informací o soutěži najdete na stránkách www.kancelareroku.cz.

