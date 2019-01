Milion dospělých Čechů nadměrně pije alkohol, pomůže "Suchej únor"?

Průměrný dospělý Čech vypije 14,4 litru čistého lihu za rok. Zdatnější pijani alkoholu jsou dle poslední srovnávací studie z roku 2018 pouze v Litvě a Moldávii. K negativnímu výsledku přispívají výrazněji čeští muži, kteří ročně spotřebují přes 23 litrů lihu, zatímco ženy vypijí „pouhých“ 6,1 litru ročně. 1 Na celkovou spotřebu alkoholu v ČR má velký vliv konzumace piva. Tento nápoj se na výsledku podílí 50 %. 2

Alkohol – extrémně drahý problém

Problémy a alkoholem má každý sedmý dospělý Čech, uvádějí statistiky. 2 Společenské náklady nadměrného pití alkoholu jako jsou ztráta produktivity, zdravotní náklady, dopravní nehody, kriminalita, prevence, úrazy, předčasná úmrtí apod. se v ČR odhadují na 59 miliard korun. 3

Nestřídmé pití způsobuje i další závažné zdravotní komplikace, které zatěžují zdravotní systém. V polovině případů se podílí na onemocnění jater (cirhóza či rakovina) a ve více než čtvrtině na rakovině slinivky, či rakovině dutiny ústní, hltanu a jícnu. „Léčba onemocnění zapříčiněných nadměrným pitím alkoholu je velice nákladná, navíc ne vždy zaručuje žádoucí výsledek. Snahou zdravotní pojišťovny je podporovat u svých klientů zodpovědný přístup ke zdraví, tedy i upozornit na rizika spojená s nadměrnou konzumací alkoholu," popisuje Denisa Kalousková, marketingová ředitelka ZP MV ČR .

Únor bez alkoholu

Období bez konzumace alkoholu přináší řadu zdravotních i dalších benefitů. Lidé, kteří se na delší dobu dokáží oprostit od alkoholu, se zpravidla cítí lépe psychicky i fyzicky, mají lepší náladu, kvalitnější spánek, trávení a pociťují zlepšení kognitivních schopností jako je paměť či pozornost. Na tuto skutečnost upozorňuje osvětová akce Suchej únor, kterou již sedmým rokem pořádá Liga otevřených mužů. Odbornou záštitu poskytuje Národní ústav duševního zdraví a Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Generálním partnerem letošního ročníku je Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. „Hlavním posláním akce Suchej únor je podpořit účastníky v alespoň měsíční abstinenci bez kapky alkoholu. Díky tomu si ověří, zda mají pití pod kontrolou, nebo se již dostali za nebezpečnou hranici. Myšlenka akce koresponduje s tím, co naše zdravotní pojišťovna považuje za důležité, tedy pozitivní motivaci klientů v přístupu ke svému zdraví, dodává Denisa Kalousová.

