Pády na chodnících: spory trvají přes rok, odškodnění může být statisícové

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zodpovídá za náhradu škody, která vznikla při neprůchodnosti chodníku, město či obec.

„Řešení tohoto typu úrazů je komplikované a zdlouhavé. Obce a jejich firmy se často brání, ve třech čtvrtinách případů, které řešíme, odmítají přijmout odpovědnost. Tím se celé řešení protahuje, v 67 procentech případů trvá déle než rok. Poškozeným se ale vyplatí vytrvat. Z našich statistik vyplývá, že průměrné odškodnění je 287 tisíc korun,“ říká Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.

Je nutné vyfotit stav chodníku

Důležitým faktorem pro získání odškodnění je dobrá dokumentace. „Zraněný by měl chodník vyfotit mobilem nebo o to poprosit okolí. Tím bude mít doklad, že úraz skutečně vznikl v důsledku toho, že obec zanedbala svou povinnost,“ uvádí Beck. Právě to, že lidé nedoloží fotkou stav komunikace, může být rozhodující, Beck proto radí dokumentaci neodkládat.

Vhodné je také sehnat svědky, kteří informaci o stavu chodníku potvrdí. Mohou například doložit případy, kdy obec úklid komunikace zanedbává opakovaně.

Úraz často výrazně ovlivňuje další život, odškodné by to mělo zohlednit

„Zásadní je, aby lidé věděli, na co mají nárok. Často to vůbec netuší. Nejde jen o bolestné, tedy kompenzaci za samotný úraz. Mnoho lidí se bohužel potýká s dopady na jejich další život. Nemohou už třeba tančit či sportovat. Právě to by měla částka zohlednit,“ vysvětluje Beck.

Uvádí případ ženy, která se zranila při večerním venčení psa. „Paní upadla na neuklizeném chodníku před domem. Naštěstí si sehnala svědky, kteří potvrdili, že městská firma z chodníku sníh a led opakovaně neuklízí. Přesto jí pojišťovna odmítla peníze vyplatit. O odškodné se tedy budeme soudit. Menší částku, asi 70 tisíc, tvoří samo bolestné. Více než třikrát vyšší částku požadujeme právě za snížení společenského uplatnění, protože paní se bude s následky zranění potýkat dlouhé roky,“ přibližuje Beck.

