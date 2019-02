Infarktů v zimě přibývá. Proč to tak je a jaké jsou příznaky infarktu?

Lékaři dlouhodobě varují, že ne v létě, ale v zimě přibývá infarktů. Může za to chladné počasí, kvůli němuž se zužují cévy, aby teplo zbytečně neunikalo z těla. Přečtěte si, jak infarkt poznat, když přijde na nejhorší.

Pokud jste si mysleli, že srdce nejvíce trpí v letních vedrech, jste na omylu. Nejrizikovějším obdobím je naopak zima. Podle kardiologů za to může několik faktorů. Některé z nich pozorujete na svém těle i sami. Informuje o tom odborný portál srdcevkondici.cz.

Určitě jste si všimli, že studené ruce začnou rychle blednout nebo dokonce modrat. Dochází k tomu proto, že cévy, které přivádí čerstvou krev, se zúží, aby teplo neunikalo z organismu pryč. Pokud přejdete z tepla do zimy, mohou se podobně stáhnout tepny přímo v srdci a zhoršit jeho prokrvení.

Pokud se zúží periferní cévy, začne srdce usilovněji pracovat a může stoupnout krevní tlak, což je rizikový faktor pro vznik infarktu. Podle jiné teorie za častější infarkty v zimě může větší tělesná námaha spojená s odklízením sněhu. A další studie tvrdí, že k více zástavám srdce vede stres kolem vánočních svátků.

Lékaři proto doporučují nosit teplé oblečení včetně rukavic, čepice a teplých ponožek nebo bot. Při práci venku byste se neměli přepínat a chodit se ohřát dovnitř. Pokud máte rýmu nebo kašel, nemoc nepřecházejte. Nezapomínejte na zdravý životní styl - včetně zdravé stravy, pohybu a omezení alkoholu a kouření.

Příznaky infarktu mohou lidé snadno zaměnit za symptomy jiné nemoci, třeba zažívací potíže. Pacienti mají pocit tlaku na hrudi nebo ztuhlosti celého hrudníku, jako by ho něco svíralo. Bolest pak vystřeluje do dalších částí těla, nejčastěji do levé paže, která leží srdci nejblíže. Může se ale šířit i do zad nebo čelisti.

Mezi další příznaky patří malátnost, závratě, pocení, dušnost a pocit úzkosti. Infarkt může vyvolat také nevolnost a zvracení, které pak lidé připisují zmíněným trávicím problémům. Bez povšimnutí podle odborníků proběhne každý desátý infarkt.

