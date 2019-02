Jak správně zabezpečit dětský pokoj

Zařizování dětského pokoje neznamená jen výběr vhodné barvy na zeď, hezkého nábytku a doplňků, které perfektně ladí. Pozornost bychom měli věnovat také prevenci možných úrazů a nebezpečných situací, k nimž může nejen v pokojíčku dojít. Většina rodičů dobře zná nejrůznější protiskluzové prvky, dveřní zarážky či záslepky do elektrických zásuvek. Jsou však i další způsoby, jak udělat dětský pokoj bezpečným a sobě ušetřit starosti.

Nebezpečná okna

Okna jsou v dětských pokojích jedním z prvků, na které se při zabezpečování často zapomíná. Malé děti přitom dokáží vyšplhat na okenní parapet rychlostí blesku. Nenechte se ukolébat tím, že je okno vysoko. Stačí přistrčit židli nebo krabici a cesta za výhledem na ptáčky, auta nebo lidi na ulici je volná. Nikdy proto ani na okamžik nenechávejte malé děti u otevřeného okna bez dozoru. Zvažte zakoupení uzamykatelných kliček na okenice a pokud máte v pokoji střešní okna, vybavte je uzamykatelnou rozpěrou. Ty zabrání nežádoucímu otevření a zároveň vám dovolí bezstarostné větrání v dětském pokoji.

Pryč s klíči ve dveřích

Mnoho rodičů už se ocitlo v situaci, kdy se akční potomek v pokoji zamkne a oni pak netuší, co se uvnitř děje. Nejdůležitějším krokem je v tomto případě samozřejmě prevence a odstranění klíčů ze všech vnitřních dveří v domě. Řešením může být také zámek s pojistkou, který se využívá například u koupelen a jde otevřít bez problémů i zvenčí. Může se ovšem stát, že se dítě zamkne v bytě nebo v domě klíči ve vchodových dveřích a neví, jak odemknout. V takovém případě sáhněte po speciální vložka s prostupovou spojkou. Ta umožňuje odemknutí dveří bez ohledu na to, jestli je v nich z druhé strany klíč, nebo ne. Ušetří vám jednak nervy, jednak peníze za zámečníka.

Ukotvěte nábytek

Ve chvíli, kdy začne malé dítě objevovat svět okolo sebe, nastává vhodný čas k uchycení nábytku do zdi. Děti rády používají nábytek jako oporu i schůdky, po kterých mohou vylézt výš. I když se mohou skříně zdát stabilní, tak stačí vysunout těžké šuplíky, opřít se o ně a skříň se převrhne. Kování určené k ukotvení nábytku stojí řádově desetikoruny a někteří výrobci ho dodávají přímo s nábytkem. Za pár děr ve zdi bezpečí vašich dětí opravdu stojí.

Důvěřujte svým dětem

Zapojte děti do zabezpečení domácnosti tak, aby co nejdříve pochopily, proč je důležité zamykat a že si musí na své věci dávat pozor. Nebojte se jim svěřit například klíč od nářaďové bedny nebo od skříňky s rodinnými věci. Starší děti si rády uzamknou své tajnosti a poklady do truhličky s visacím zámkem. Lépe se pak naučí i zamykání skříněk ve škole nebo sportovištích.

Tipy na zabezpečení:

Cylindrická vložka TOKOZ PRO 300 se vyznačuje 100 % odolností proti zlodějským technikám bumping a planžetování. Těleso zámku je zinkové s vnitřním nerezovým materiálem. Zámek spolehlivě funguje i v klimaticky nepříznivých podmínkách.

Uzamykatelná okenní rozpěra TOKOZ pro střešní okna je určena k fixaci ventilačních poloh střešních oken s možností uzamčení v jednotlivých polohách. Zabezpečuje okenní křídlo z vnitřní i venkovní strany proti nežádoucímu otevření v době větrání (systém zabraňuje např. dětem vylézt na střechu apod.).

Zámky série Tokoz Emotion jsou ideální k zamykání dětských školních skříněk nebo domácích pokladů. Nabízí hned několik barevných variant, aby si vybrali kluci i holky. Zámečky ale poslouží i dospělým, a to při zabezpečení skříněk v posilovně a fitness centrech, na bazénech a jiných sportovištích.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry