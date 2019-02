Jak opticky zvětšit byt: světlé barvy, prosklené plochy a odlehčený nábytek

Sice se vám bydlí hezky, ale nemáte prostoru nazbyt? Nemusíte být špičkový designér, ani architekt, abyste si z bytu vykouzlili prostorné království. Přinášíme tipy, díky kterým si byt dokážete opticky zvětšit sami.

Barvy vybírejte pečlivě

Barvy dělají domov, ale opatrně s jejich výběrem. “Prostoru přejí světlé barvy. Proto až budete přemýšlet, v jakých tónech budou vaše stěny, doporučuji zvolit světlé a pastelové tóny,” říká Jana Ondrejková, jednatelka Bidli design. Pokud máte rádi zářivé a tmavé tony, využijte je na textilu a dekoracích. Ty můžete podle ročního období obměňovat a vykouzlíte si pokaždé originální domov bez velké investice. “Po světlých barvách je vhodné sáhnout také při výběru nábytku, podlahy či vzoru na koberci,” doplňuje dále Ondrejková.

Vyhněte se masivnímu nábytku

Velké tmavé kusy nábytku vyniknou pouze v otevřeném prostoru. Památný stůl po dědečkovi je sice unikát, ale v malém bytě se o něj tak akorát přerazíte. Pokud máte malé místnosti, neváhejte investovat do nábytku na míru. I když to nemusí být na první pohled patrné, lehký multifunkční nábytek dokáže nabídnout mnoho úložného prostoru. A co teprve taková výklopná postel na míru, která přes den slouží jako pracovní stůl. Multifunkčním nábytkem získáte daleko více prostoru a i v garsonce se budete cítit jako v třípokojovém bytě.

Zelená pro prosklené plochy

Ať už se jedná o vestavěnou skříň nebo přímo o zrcadlo, dostatek prosklené plochy bude ve vašem malém bytě trefou do černého. Umístěte zrcadla naproti oknu nebo lampě a vaše místnost bude rázem větší. Opticky totiž přidáte bytu na prostoru a také na světle. “Zrcadla v malém bytě díky svému odrazu opticky zvětšují a zesvětlují. Sklo lze využít do vestavěných skříní nebo do horních poliček u kuchyňské linky,” říká Jana Ondrejková z Bidli.

Generální úklid

Bydlíte-li v malém bytě, je dobré provádět generální úklid častěji. Nebojte se zbavit věcí, které jste víc než rok nepoužili, uvolníte tím potřebný úložný prostor a vám i bytu se bude lépe dýchat. “Správně zvolit zařízení interiéru může být vcelku složitá disciplína, někdy je přece jen lepší poradit se s odborníkem a vyslechnout si jeho názor,” uzavírá Ondrejková.

