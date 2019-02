Největší, nejlepší i nejbizarnější letiště na světě

Londýn patří již tradičně k nejnavštěvovanějším destinacím na světě. Není tedy divu, že má v rámci Evropy i nejvytíženější letiště. London Heathrow Airport ročně odbaví přes 70 milionů pasažérů. Čekaní si zde můžete zkrátit třeba nakupováním či jídlem v jedné z desítek restaurací. Jelikož se počet odbavených cestujících neustále zvyšuje, zvažuje Londýn výstavbu umělého ostrova na Temži, na kterém by leželo nové o mnoho větší letiště.

„Pokud plánujete cestu do Asie, určitě zvažte návštěvu Singapuru. Ten kromě kulturního vyžití nabízí i nejlepší letiště na světě. Singapore Changi Airport získalo toto ocenění v rámci udílení cen Skytrax,“ říká Josef Trejbal, ředitel portálu Letuška.cz. A co že je na něm tak okouzlujícího? Najdete tu motýlí dům, který hostí přes 1000 druhů krásného hmyzu, nonstop kino, galerii umění či bazén. Pokud by vám to připadalo stále málo, můžete si zde mezi lety odpočinout v kaktusové nebo třeba orchidejové zahradě.

Největším a zároveň nejbizarnějším letištěm na světě je King Fahd v Saudské Arábii. Svou rozlohou je větší než celý Singapur, počtem odbavených cestujících však rekordy rozhodně netrhá. Většina letištní plochy je nevyužitá, protože zde nevedou skoro žádné přímé lety. Pokud byste sem přeci jen doletěli (z Prahy byste museli přestoupit dvakrát), moc zábavy váš nečeká ani v prostorách letiště. Kromě asi třech frančíz tu nic otevřeného není.

Problém s nedostatkem cestujících rozhodně nemusí řešit Hartsfield-Jackson International Airport v Atlantě. Již pěknou řádku let je totiž nejrušnějším letištěm světa. Jedná se o největší dopravní uzel aerolinky Delta Air Lines, kde se soustředí jejích osm set letounů. Zmiňovaná letecká společnost létala během letní sezóny i do Prahy.

„Na nový přestupní uzel se mohou těšit i čeští cestující, kteří si oblíbili leteckou společnost Turkish Airlines. V blízké době by se totiž měl spustit plnohodnotný provoz letiště v Istanbulu, které má ambice stát se v následujících letech dokonce největším na světě,“ uzavírá Trejbal.

