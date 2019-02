České firmy si oblíbily teambuildingové akce na míru

Tradiční teambuildingové akce již netáhnou. Zaměstnanci už nechtějí trávit společné chvíle pouze při grilování na terase či zahradě firmy , vánočním večírku, či někde v přírodě. S kolegy chtějí zažít akci mimo pracovní prostředí, a to hlavně na netradičních místech a s plným servisem.

Již léta jsou tak po klasických teambuildingových akcích trendem únikové hry. Tento způsob utužení firemního kolektivu skýtá řadu výhod a jsou navržené jak pro velké, tak malé kolektivy. Zahrát si je může jak celá firma, tak třeba jen lidé z jednoho oddělení. V kurzu jsou nyní ty připravované na míru, a především konající se na netradičních místech a chybět nesmí živí herci. I proto agentura Promoteri.eu přišla s první a jedinou týmovou únikovou hrou v ČR odehrávající se v rozjetém vlaku. Ta efektivně podporuje týmového ducha a představuje netradiční privátní teambuilding, o kterém se ve firmě bude ještě dlouho mluvit.

Unikátní vlaková souprava s bohatým programem

„Zapomeňte na všechny klasické firemní akce, co jste až doteď zažili. Tohle je o něčem jiném. O luxusu, zábavě, adrenalinu a strachu. Pod naší střechou jsme vymysleli, naplánovali a produkčně s The Chamber, specialisty na únikové hry, do nejmenšího detailu vytvořili dokonalou, dech beroucí únikovku pro celou firmu,“ říká Vít Krčmář, jednatel agentury Promoteri.eu. Účastníci během 24 hodin zažijí v jedoucím vlaku neopakovatelný zážitek. Vžijí se do role zvláštního agenta ve vládním vlaku, který směřuje na jednu z typických jízd a vezoucí delegaci do zahraničí.

Dokonalý servis na palubě včetně lůžkových vozů

Tahle party navíc jede až do rána a není pouze o únikové hře. Vlak nabízí veškeré pohodlí, luxus a doprovodný program po celou dobu jízdy! Pro spáče nechybí pohodlné lůžkové vozy – i to pro účastníky může být zážitek, který ještě nevyzkoušeli. A protože hlad neprospívá misi, tak v jídelních vozech je k dispozici neomezený catering, složený z odpoledního a večerního rautu, snídaně z lokálních surovin, delikátního oběda včetně pitného režimu v podobě nealka, kubánských rumů, vín a dalších ostřejších nápojů. V soupravě je řazen i vůz napěchovaný zábavou a dýdžejem. Aby okamžiky byly zachyceny navždy, k dispozici je originální 3D fotokoutek, fotograf, a připraven bude i profesionální videozáznam včetně záběrů z dronu. „Chybět samozřejmě nemohou ani krásné hostesky a dárek na rozloučenou. Navíc branding vlaku na přání se postará o to, aby na své cestě vzbudil pozornost a mluvilo se o něm. Zkrátka tuhle hru nikde nenajdete,“ podotýká Vít Krčmář.

