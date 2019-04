Téma překážek ve veřejném prostoru otevírá výstava CITYBLOK v CAMPu

Parkovací automat, lavička, zábradlí, odpadkový koš, oplocení, rampa. Podobně, jako je současný virtuální veřejný prostor plný informací, je městský veřejný prostor plný věcí. Výstava CITYBLOK v Centru architektury a městského plánování (CAMP) dokumentuje 17 objektů, které výrazně ovlivňují charakter města a které si lidé zvykli nevnímat.

Potřebuje Praha 44 typů odpadkových košů, 920 vyhlášek, které něco zakazují, či betonová protiteroristická svodidla mnohdy omezující funkci náměstí? CITYBLOK přináší dva pohledy na vybrané objekty. Vysvětluje jejich původ a potřebu pro město a zároveň upozorňuje na jejich často nesmyslné používání i rizika. Výstava se koná v CAMPu do 30. června 2019 a vstup je zdarma.

“Lidé by se neměli přizpůsobovat městu, ale město lidem. Mělo by být otevřenější, bez zbytečných bariér,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, který výstavu symbolicky otevřel odstraněním překážky v podobě mříže zabraňující přístupu do areálu Emauz, sídla CAMPu.

„Vybrali jsme 17 objektů, které se nejčastěji objevují ve městě a popsali jejich výhody i nevýhody. Ve městě je lidé mohou potkávat na každém kroku a jejich přítomnost se zdá být nezbytná. Zvyšují bezpečnost, zpřístupňují nepřístupné, umožňují pobývat venku. Plní svůj dílčí úkol, ale neexistuje pro ně systematický přístup – koncepce, která by brala v potaz širší souvislosti. S každým zdánlivě nevinným objektem se tak pojí složitější společenské téma, které výstava CITYBLOK předkládá,“ doplňuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Příkladem může být obyčejné zábradlí. Pozitivní funkci plní před školami a na zastávkách, kde brání střetu lidí a aut. Spekulovat nad jeho užitečností je možné v případě oplocování zelených ploch, kde brání lidem v posezení na trávníku. V porovnání se zahraničím je zábradlí v Čechách nebývale mnoho a zvykli jsme se ho používat pro řešení různých problémů ve městě. Celkem 920 vyhlášek významně ovlivňuje fungování ve veřejném prostoru Prahy. Zákaz segwayů jistě všichni uvítali, zákaz buskingu však nadobro odstranil pouliční hudební vystoupení. Pražané mohou chodit po 10 000 přechodech pro chodce, na mnoha místech ovšem chybí. Často jsou umístěny mimo přirozené trasy pohybu lidí, a tak prodlužují jejich cestu. Zároveň je v metropoli mnoho nadchodů či podchodů, které obyvatelům evokují spíše zápach nebo možnost přepadení než bezpečné překročení silnice.

Tématy výstavy se bude zabývat také doprovodný program. Komentovaná prohlídka Vizuálně (ne)mocné město přinese účastníkům pohled na ty největší vizuální neduhy veřejného prostoru metropole, jako jsou bannery zakrývající celé fasády domů, reklamní lavičky, polepy výloh či reklamní poutače bránící volnému pohybu chodců. Prohlídka se uskuteční 4. května od 17 hodin a průvodci budou fotografka Tereza Bonaventurová a architekt Petr Kučera.

Výstava CITYBLOK se koná v CAMPu do 30. června 2019 a je zdarma.

CAMP je nové Centrum architektury a městského plánování, jehož hlavním posláním je zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a funguje jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem na společném plánování a rozvíjení Prahy. Kromě své základní funkce informačního centra je součástí CAMPu také výstavní sál s unikátní velkoplošnou projekcí, studovna, kavárna, venkovní terasa a moderní přednáškový sál s bohatým programem sestávajícím z veřejných diskuzí, vystoupení tuzemských i zahraničních odborníků, workshopů, projekcí a dalších aktivit.

