Na podobu obytného prostoru se vyplatí nahlížet komplexně

Při rekonstrukci či výstavbě nových domů může lidem významně ušetřit peníze i čas spolupráce s interiérovými designéry. Díky vizualizaci prostor provedené hned na začátku stavebního projektu jsou k dispozici přesné instrukce k podobě nového domova. S čím dalším designérské studio pomůže?

Ceny nemovitostí jsou v současné době vysoké a podmínky pro získání hypotéky se stále zpřísňují. Lidé tak při pořizování nového bydlení i rekonstrukcích pečlivě zvažují všechny náklady. Jedním z nich může být i spolupráce s designerským studiem na vizualizaci budoucí podoby obytného prostoru. Pojem „interiérový designér“ může evokovat drahou a neobvyklou záležitost, tento pohled je ale poněkud zkreslený. „Zatímco v zahraničí je tato služba stejně běžná jako kadeřník či autoservis, lidé v Česku si na ni teprve zvykají a možná dost často mají pochyby, co naše práce obsahuje,“ konstatuje designérka Jana Collins ze společnosti Senses Studio, načež dodává: „Jedná se o prostorové řešení, rozvržení, vytvoření konceptu a následného návrhu. Souběžně probíhají návštěvy showroomů, zajištění vzorků materiálů i nákupy dekorací. Designér dokonce může vzít klienta i na zahraniční veletrh.“ Majitelům nového bydlení tak může spolupráce s bytovým designérem ušetřit nespočet času, starostí a ve výsledku rovněž finančních prostředků. Ty pak především z důvodu následných úprav a řešení nedostatků, které mnohdy vyvstanou až po dokončení nových prostor.

Vizualizaci řešte hned na začátku

Těmto komplikacím lze předejít, pokud se majitelé nemovitosti hned na počátku výstavby obrátí na odborníky a nechají si zpracovat vizualizaci interiéru. „Ideální je začít s designérem spolupracovat ještě v době před zahájením rekonstrukce nebo výstavby. Celý proces je pak mnohem snazší a plynulejší. Díky fotorealistické vizualizaci máte nejen představu finálního výsledku, ale výhodou je také rozpočet a časový harmonogram,“ potvrzuje Ivana Slavíková, majitelka Linie Design Studia. Doplňuje pak, že využít služeb designérů lze i v průběhu stavby, když si lidé nevědí rady a nejsou schopni dotáhnout projekt do konce. V této fázi už je však nutné počítat s určitými kompromisy. To kvituje i Jana Collins, která dodává, že pro mnoho klientů může být ještě lepším řešením požádat o konzultaci s designérem již při samotném výběru nemovitosti. „Designér na první pohled uvidí úskalí prostoru a může vás již předem upozornit na možné problémy nebo náročnější aspekty. Tímto postupem se tedy vyhnete spoustě chyb. Návrhář může daný prostor ještě hodně upravovat a nastavovat pro stanovené potřeby,“ říká Jana Collins.

Na rekonstrukci se vyplatí nahlížet komplexně

V případě rekonstrukcí je situace obdobná. Spolupráce s designéry pomůže nahlížet na celý proces komplexněji, odborník poradí s výběrem materiálů i řemeslníků. „Designér stále hlídá nosnou myšlenku prostoru, aby nedošlo ke změnám, jež se pro daný prostor nehodí. Vnímá úskalí, navrhuje možná řešení i možné kombinace materiálů a barev. Spolupráce ušetří čas a též finance – většinou totiž máme již nasmlouvané partnery, u nichž klient dostane i lepší cenu a servis,“ říká Jana Collins ze Senses Studia. Díky vizualizaci je pro novostavbu i rekonstrukci stále k dispozici jasná linie, po které se pohybovat směrem k vytouženému interiéru bez zbytečných zádrhelů. „Návrh interiéru pomůže vyvarovat se kupříkladu zbrklých výhodných nákupů, po nichž doma může zbýt něco, co se tam vlastně vůbec nehodí nebo co v horším případě nesplňuje očekávání funkčnosti či míry kvality,“ podotýká Ivana Slavíková z Linie Design Studio. „Designér rovněž spolupracuje s takovými dodavateli a řemeslníky, s nimiž má dobrou zkušenost. Nestane se tedy, že se bude muset spolupráce s firmou ukončit, protože svou práci neodvedla dobře či si účtuje neočekávané výdaje,“ dodává Slavíková.

Designéři představí nové a neznámé trendy

Jak již bylo zmíněno v úvodu, spolupráce s designéry obsahuje i konzultace nebo konkrétní výběr materiálů, doplňků či dekorací. Bytoví návrháři v tomto ohledu sledují nejnovější trendy a mohou tak nabídnout nové a moderní možnosti. Co se týče například barev, jsou letos v kurzu syté odstíny jako lilkově fialová, námořnická modř, zářivá zelená nebo burgundská červená. V popředí zájmu zůstávají také barvy pastelové. Ze stylů frčí retro, skandinávský styl a též industriální či vintage. Velmi trendy je i použití obkladů, jak v běžných velikostech, tak velkoformátových. Hitem současnosti jsou obklady a dlažby v kovovém designu nebo ve vzhledu onyxových kamenů. Moderním prvkem jsou rovněž fotoobklady, které na český trh pronikly teprve nedávno. „Obklady s vysoce kvalitním fotopotiskem dokážou prostor dokonale dokreslit a podtrhnout jeho výjimečnost. Díky speciálnímu tisku za pomoci nejmodernějších technologií je obraz detailní a zcela přirozený. Lidé si mohou pořídit de facto jakýkoliv motiv a v jakékoli velikosti, a to od jedné dlaždice až po motiv přes celou stěnu,“ uvádí Andre Beurskens z C Art studia, které jako první na českém trhu fotoobklady realizuje.

