Cestovní pas potřebují i kojenci, další dokument vyžaduje řada zemí

Pozor na cestu vašeho dítěte do zahraničí. Pokud s ním pojede jen jeden z rodičů, nebo dítě vyrazí samotné, některé země by mohly vyžadovat i jiné dokumenty než jen pas. Například v Německu je vyžadováno i prohlášení o souhlasu cesty dítěte. To samé platí například ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Pryč je doba, kdy malé děti nepotřebovaly vlastní cestovní doklady, a při kontrolách na hranicích stačil cestovní pas rodiče, v němž bylo dítě zapsané. To ovšem není všechno – v některých zemích Evropské unie jsou totiž při cestování s drobotinou potřeba ještě další dokumenty.

Pokud s dětmi cestují oba rodiče, je všechno přímočaré a stačí již zmíněný pas. Ovšem ve chvíli, kdy nezletilec cestuje do ciziny sám nebo třeba jen s jedním z rodičů či dokonce s "cizím" dospělým, musí mít ještě dodatečný dokument.

A tím je souhlas nepřítomného rodiče či rodičů, že s cestou své ratolesti souhlasí. A protože tuhle záležitost neřeší Evropská unie centrálně, nastavují si jednotlivé státy pravidla samy. "Proto si před odjezdem vašich dětí do zahraničí zjistěte požadavky státu, do něhož nebo z něhož cestují," uvedla Evropská unie na svých webových stránkách.

Například Německo vyžaduje platný cestovní doklad (pas nebo občanský průkaz) a s tím i prohlášení o souhlasu cesty dítěte do zahraničí. Ze zákona to sice není povinné, ale některé úřady by to po nich mohly vyžadovat.

Prohlášení by mělo být podepsané oběma rodiči a napsané jak v rodném jazyce, tak i v jazyce dané země. Souhlas musí obsahovat informaci o tom, že může dítě cestovat samo, dále kontakt na oba rodiče, údaje člověka, který dítě doprovází a také trasu, kam nezletilí míří.

Podobně je na tom i Španělsko. Kromě cestovního dokladu musí mít dítě i písemné oprávnění, které je podepsané rodiči nebo opatrovníky. Oprávnění je nutné ověřit soudem, policií nebo notářem.



V Portugalsku zase vyžadují úřady, aby mělo dítě v zemi oprávněného člověka, který ho bude mít na starost v době pobytu, pokud s ním jeho rodiče necestují. Dokument musí obsahovat údaje o dítěti, datum a délku pobytu a důvod cesty. Dále také informace o rodičích, kontakt na ně a údaje o osobě, která bude mít dítě na starost. Naopak cesta například do Velké Británie, Francie nebo Itálie je jednodušší. Tyto země vyžadují pouze cestovní doklady.

