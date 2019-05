Proč se říká, že jsme opilí láskou?

Co mají společné láska a alkohol? Odpověď zjistíte na dalším iQCAFÉ, které se uskuteční v pátek 24. května v iQLANDII. Do tajů chemických explozí našeho mozku vás zasvětí uznávaný docent Peter Szolcsányi z Technické univerzity Bratislava, a to hned ve dvou přednáškách.

V odpoledních hodinách je připraveno pro veřejnost povídání na téma Chemie lásky, které se bude dotýkat májového hýření zamilovaných párů. „Jsme rádi, že právě taková kapacita, jako je docent Szolcsányi, přijal pozvání. Návštěvníci se dozvědí, proč se do někoho zamilujeme a k někomu jinému cítíme nenávist, nebo čím je způsobena euforie při milování,“ říká Petra Desenská, manažerka programu iQLANDIE.

Kolik existuje druhů alkoholu? Jak vzniká „opice“? To a mnohem více zjistí školní skupiny na dopolední přednášce Alkohol, kocovina a molekuly, která je určena právě jim. Pokud patříte k zastáncům názoru, že slovenština je sexy jazyk, tak můžete být obzvlášť potěšeni, jelikož obě akce budou v jazyce našich blízkých sousedů.

Téma Chemie lásky startuje v 17 hodin v Auditoriu, tato přednáška je určena především dospělým a studentům středních a vysokých škol. Vstup bude možný již od 16:30. Nabuďte svůj mozek kofeinem, aby vám neunikly žádné informace! Vstup je zdarma po předchozí registraci na webových stránkách centra.





