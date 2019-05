Trendy v bydlení: koupelny se propojují s ložnicemi, přibývá zeleně

Blíží se léto a s ním vysoké teploty a spousta slunečního světla. Letní počasí se vlivem klimatických změn v našich zeměpisných šířkách prodlužuje, což výrazně ovlivňuje také trendy v domácnostech. V roce 2019 tak mezi nimi najdeme otevřené prosklené prostory plné zeleně a ekologicky šetrných řešení, ale také externí stínicí techniku s prvky pokročilé automatizace. Technologické novinky pronikají i do oblasti koupelen.

Otevřený prostor s dostatkem světla

Současným trendem v bydlení je čím dál více otevírat prostor a spojovat hned několik místností v jednu. „Model, kdy je propojen obývací pokoj společně s kuchyní, je oblíbený už několik let. Nově však lidé touží i po spojování například koupelny s ložnicí,“ uvádí Tomáš Kaláb z developerské firmy Kaláb. Dodává, že často se též tvoří jeden velký prostor, ve kterém jsou umístěny všechny obytné části. Je ale nutné zachovat jejich rozdělení – ať už výškově pomocí schodů nebo skleněných příček, případně nižších zídek, či následně interiérovým vybavením. „Je důležité nenarušit intimitu jednotlivých prostor a mít je nepřímo oddělené, a to například ložnici od obývacího pokoje s kuchyní,“ doplňuje Kaláb. Dle jeho slov je pak rovněž moderní mít co nejvíce prosklených obvodových zdí a pohrát si s osvětlením.





Koupelny oplývají funkčními a šetrnými technologiemi

Při propojování koupelen s dalšími místnostmi lidé hledí i na jejich design a funkčnost komponentů včetně šetrných technologií. Vyhledávaným typem sprchových koutů jsou dnes takzvané walk-in sprchy, jež jsou umístěny přímo na podlaze bez jakékoliv vany a jsou doplněny o speciální odtokové žlaby. „Sprchové kouty se nyní nově osazují odtokovými systémy, které jsou ve stejném dekoru a výšce jako je samotná podlaha. Nedochází tak k vizuálním rozdílům a zásahům do estetiky,“ přibližuje projektový manažer společnosti AlcaPlast Martin Jurkovič. Co do barev a užívaných materiálů jsou v kurzu obklady a dlažby s dekory imitujícími přírodní materiály v kombinaci se dřevem. Výjimkou pak nejsou ani hudební reproduktory a LED osvětlení zabudované přímo ve sprchových koutech či vanách, což má za cíl navodit uvolněnou atmosféru.

„Součástí koupelen bývá čím dál častěji i toaleta doplněná bidetem a pisoárem,“ dodává Jurkovič s tím, že důraz je kladen i na nižší spotřebu vody. Té lze podle jeho slov dosáhnout úspornými WC moduly Ecology, které jsou nově vyráběny s kombinací nádržek na dva a čtyři litry místo běžné kombinace tří a šesti litrů.

Fotoobklady i do obýváku a pracoven

Moderním prvkem, s nímž lze pracovat také mimo koupelnu, jsou obklady. Ty se společně v kombinaci se dřevem, sklem, kamenem i kovem používají k obkladu stěn například i v obývacích pokojích či relaxačních místnostech. Díky nespočtu velikostí a plastických tvarů existuje nepřeberné množství možností, jak interiér doladit k dokonalosti. Mezi nastupující trendy se řadí například i nová technologie, kdy se kombinují běžné obklady s fotografiemi.

Fotoobklady jsou na českém trhu novinkou a díky jejich variabilitě je s nimi možné dotvořit jakýkoli prostor. „Jedná se o technologii, díky níž je na dlaždice tištěna vybraná fotografie či motiv. Speciální tisk dosahuje velmi vysokého detailu a obraz je tak zcela přirozený,“ přibližuje Andre Beurskens z C Art studia, které jako první na českém trhu fotoobklady realizuje. Obklady dle něj každý z historického hlediska vnímá jako materiál patřící pouze do koupelen, ale v dnešní době si je lidé dávají i do obývacích prostor či do pracoven. „Rozloha stěn není žádným limitem. Díky mozaikové metodě může být obraz i přes celou stěnu,“ dodává Beurskens.

Obliba exteriérového stínění a ovládání pomocí čidel

S trendem maximálního přístupu světla do obytných prostor roste rovněž poptávka po efektivním zastínění interiéru. To v případě potřeby prostor uzavře a ochrání například před vysokými teplotami v průběhu dne nebo naopak ve večerních hodinách odbourá nežádoucí světelný smog. Dlouhodobě nejoblíbenější jsou pak exteriérové varianty. „Lídrem jsou v tomto směru venkovní žaluzie, jejichž podíl na trhu činil již před dvěma lety téměř 50 procent. V současnosti je to už více než polovina,“ komentuje Jan Malysz, obchodní ředitel společnosti Lomax, která se zabývá produkcí stínicí techniky.

Naopak výraznější změny lze sledovat z hlediska ovládání stínění, a to směrem k maximální automatizaci. „Ačkoliv se stále o něco větší oblibě těší klasický vypínač na zdi či dálkový ovladač, využívání čidel a pokročilé automatizace v posledních letech výrazně stoupá. Od října k tomu přispívá i stát díky zařazení stínění do programu Nová zelená úsporám,“ přibližuje Malysz. Právě na žaluzie či rolety osazené automatickými systémy je totiž možné získat dotaci ve dvojnásobné výši oproti klasickému manuálnímu ovládání.

Zeleň v interiéru zklidňuje, na fasádách brání přehřátí

Zatímco v posledních letech bychom v málokterém moderním interiéru našli více zeleně, nyní jsou květiny a traviny znovu v kurzu. Tento trend se do domácností přenáší z kancelářských prostor, kde se firmy čím dál častěji uchylují k umístění takzvaných vertikálních zahrad. Rostlinami jsou v těchto případech poseté celé zdi, což lze ocenit nejen s ohledem na design a estetiku, ale i z psychologického hlediska. Především se jedná o snižování stresu, pocitu úzkosti a únavy. V neposlední řadě pak květiny a rostliny čistí vzduch, proto se vertikální zahrady postupně dostávají i do domácností.

Zeleň se využívá též v exteriérech, a to zejména na fasádách. Popínavé rostliny totiž slouží jako ochrana stavby před nežádoucími vnějšími vlivy. Mnohé z budov jsou proto na vnějším plášti opatřené kovovými konstrukcemi, které slouží jako podpora pnoucích rostlin. Ty budovu především v létě chrání před nadměrným zahříváním obvodových zdí.





