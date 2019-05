Kunsthalle Praha bude živým místem pro umění a kulturu

Od roku 2018 probíhá rozsáhlá rekonstrukce bývalé Zengerovy trafostanice na Malé Straně, budoucího sídla Kunsthalle Praha, která svoji činnost zahájí na jaře 2021. Původně industriální budova se po vzoru zahraničních galerií mění v nový výstavní prostor, který bude otevřený českému i mezinárodnímu umění a bude vždy prezentovat více výstav najednou společně s doprovodným programem a dalšími kulturními akcemi.

Cílem Kunsthalle Praha je stát se moderním a otevřeným místem pro umění, kulturu a volný čas. Směřování instituce už letos přiblíží její projekt s názvem Living Kunsthalle, který se odehraje 16. června na Nové scéně Národního divadla a mimo jiné přiveze do Prahy i litevskou umělkyni Linu Lapelyte, čerstvou laureátku Zlatého lva, ceny za nejlepší národní pavilon benátského bienále.

Budova Zengerovy trafostanice byla postavena na Malé Straně v letech 1930 a 1931 v novoklasicistním stylu, aby svojí fasádou zapadala do okolní zástavby historického centra Prahy. Stejně tak je i aktuálně probíhající rekonstrukce dialogem dvou požadavků, a to zpřístupnění budovy lidem a současně zachování odkazu historické budovy. Autorem proměny stavby je české architektonické studio Schindler Seko, jehož cílem je maximálně zachovat cenné architektonické prvky budovy a zároveň vytvořit výstavní prostor srovnatelný se světovými galeriemi. V průběhu rekonstrukce jsou památkově významné prvky budovy bezpečně uskladněny mimo stavbu, aby se před otevřením mohly vrátit na své místo. „Veškeré historicky hodnotné prvky jako například krov, okna, dveře, balustráda a další, byly odborně inventarizovány a po zrestaurování budou opětovně navráceny. Jsem ráda, že nad rámec těchto prvků se nám daří nacházet i další zajímavé způsoby, jak do interiéru budovy zakomponovat různé odkazy na její industriální a historickou minulost, ale nerada bych teď předbíhala,“ vysvětluje Ivana Goossen, ředitelka Kunsthalle Praha.

Nyní kurátorský tým Kunsthalle Praha pracuje na budoucích výstavách, které jsou už v tuto chvíli naplánované do roku 2024. Zcela konkrétní podobu už má program na první rok činnosti galerie. Ta bude založená na krátkodobých výstavách, z nichž některé budou zaměřené tematicky, jiné budou retrospektivy či věnované konkrétnímu umělci. Program má podporovat zejména místní scénu, jeho dalším cílem je propojovat současné umění s jeho nedávnou minulostí a zasazovat ho do mezinárodního kontextu. Vždy zde bude probíhat více výstav najednou a díky tomu bude galerie stále otevřená.

V centru Prahy tak vznikne místo, kde budou lidé objevovat nové pohledy na umění a na sociální a kulturní otázky naší doby. Už nyní to dokládá série děl ve veřejném prostoru Facade Project. Na fasádě budoucí Kunsthalle Praha je vystavené již třetí umělecké dílo, aktuálně velkoformátové plátno s názvem Exit the Loop od české umělkyně Adély Součkové, kterým upozorňuje na propojení virtuálního světa a lidských životů.

Kunsthalle Praha

se budoucím návštěvníkům představí už 16. června, kdy

na Nové scéně Národního divadla uvede výjimečnou sérii performancí s názvem Living Kunsthalle.

Prostřednictvím

tohoto

projektu naznačuje galerie charakter své budoucí výstavní činnosti, vycházející z živého setkávání se současným uměním a jeho propojení s literaturou, hudbou, kinematografi

í

, vědo

u a

architekturou. Hosté Living Kunsthalle budou moci celý večer sledovat a prožívat umělecké performance, zvukové sochy, projekce a další experimentální díla

od šestice mezinárodních umělců

, díky kterým se Nová scéna promění v uměleckou laboratoř pod vedením hlavní kurátorky galerie Christelle Havranek. Na Living Kunsthalle se českému publiku představí také litevská umělkyně Lina Lapelyte, která letos spolu s Rugile Barzdziukaite a Vaiva Grainyte získala cen

u Zlatý lev

za nejlepší národní pavilon na b

enátské

m

bienále.

O Kunsthalle Praha :

Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy, v budově bývalé Zengerovy trafostanice. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Posláním galerie je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Kunsthalle Praha je nezávislou neziskovou organizací založenou The Pudil Family Foundation. Očekávané datum otevření je jaro 2021.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy