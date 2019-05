Poslední šance: kraje hlásí velký zájem o kotlíkové dotace

Krajské úřady rozjely vyhlášením výzvy třetí vlnu kotlíkových dotací. Už v první polovině dubna tak učinili v Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Následně se přidávají další krajské úřady, některé tak učiní až v září letošního roku. „Výhodnější podmínky pro výměnu kotlů již nebudou,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. V Moravskoslezském kraji už příjme žádostí skončil, kraj má deset tisíc zájemců.

Největší zájem očekávají firmy, které provádí samotnou instalaci právě kolem vyhlášení výzev. „Všichni mají dost času, a jak se začne blížit termín, rozhodnou se i ti, kteří o tom jen teoreticky uvažovali, a to je pak fofr. I zde platí jednoduché pravidlo, kdo dřív přijde…,“ říká Pavel Fohler z firmy CDP Ivory, která zařizuje následnou distribuci pelet až ke kotli a pro kterou je zásadní, jak se zákazníci rozhodnou na začátku procesu. „Pořád platí, že se rozhodují z velké části podle toho, co jim poradí technik na místě,“ dodává Pavel Fohler. Ve třetí vlně jsou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.

První čísla a poznatky mají v Karlovarském kraji, kde vyhlásili výzvu jako první. „O kotlíkové dotace je v kraji veliký zájem. Dle předběžných průzkumů kraje lze očekávat minimálně 250 žádostí o dotace,“ říká Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kraj má alokovaných 68 709 korun s minimálním počtem 669 výměn. „Jedná se o částku za předpokladu dodržení Ministerstvem předpokládané struktury žádostí o dotace. Bude-li např. zájem výhradně o kotle s nejvyšší podporou, počet možných podpořených výměn bude nižší. Kraj přiděluje dotaci žádostem dle pořadí do vyčerpání alokace,“ dodává Jana Pavlíková. Kraj už také ví, o co je mezi žadateli největší zájem. „Napříč výzvami evidujeme největší zájem o tepelná čerpadla, jejich podíl dosahuje téměř 50 % spektra,“ dodává mluvčí kraje Jana Pavlíková.

Moravskoslezský kraj by mohl v rámci třetí vlny přerozdělit klidně celou miliardu, a přesto by to nepokrylo všechny žádosti. „Jsem velmi rád, že se potvrdil náš odhad a zájem o výměnu kotlů je opět v našem regionu enormní. Půl miliarda, kterou jsme měli k dispozici, zmizela během necelé minuty hned první den. Vystačí na přibližně 3 a půl tisíce žádostí. Je jasné, že je nutné alokaci výrazně navýšit. Stále platí příslib pana ministra, že bude na vládě prosazovat, aby náš kraj dostal další prostředky,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Téměř 50 % žádostí bylo v kraji na plynový kondenzační kotel, třicet procent na tepelné čerpadlo a 21 % na automatický kotel pouze na biomasu nebo kotel na biomasu na ruční přikládání.

Dotace mohou dosáhnout až 120 tisíc korun a v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší ještě o 7 a půl tisíce více. Netýkají se kotlů na uhlí ani kombinovaných spalujících vedle uhlí i biomasu. Provoz kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním bude totiž v září 2022 zcela zakázán. Ten kdo si pospíší, může topit s novým kotlem ještě letos, většina však zrealizuje fyzickou výměnu po topné sezoně na jaře příštího roku.

Dotace na kotel můžou dosáhnout až na 120 tisíc, v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší ještě o 7 a půl tisíce více. Přitom kvalitní kotel na pelety můžete pořídit za cenu okolo 60 tisíc korun bez DPH. Včetně instalace byste se měli vejít do maximální hranice uznatelných nákladů.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy