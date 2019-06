Umělci z celého světa míří do Prahy na Pražské Quadriennale 2019

Právě začíná mezinárodní divadelní událost sezony s tradicí od roku 1967 – Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. Čtrnáctý ročník akce proběhne od 6. do 16. června na pražském Výstavišti, v prostorách DAMU a na mnoha dalších místech. Během 11 dnů nabídne desetitisícům návštěvníků expozice ze 79 zemí, více než 800 umělců z celého světa a přes 600 performancí, workshopů a přednášek. Mezi hlavními hvězdami je ilustrátorka Olivia Lomenech Gill, italský operní režisér a scénograf Stefano Poda či audiovizuální umělec Romain Tardy.

PQ představí tři soutěžní výstavy: Výstavu zemí a regionů, Studentskou výstavu a Výstavu divadelního prostoru. Nebudou chybět ani performativní projekty ve veřejném prostoru – Formace a Site specific festival. Výstava Fragmenty představí ikonické objekty scénografických legend. Audiovizuální projekt 36Q° přetvoří Malou sportovní halu. PQ Studio ukáže práce mladých tvůrců. V rámci PQ Talks se budou konat přednášky a diskuze s hvězdami světového divadla a scénografie. Připraven je i dětský program a workshopy v rámci PQ dětem.

„PQ 2019 představí scénografii jako umění jedinečných okamžiků. Není to pouhá výstava. Nebudeme představovat scénografii pouze prostřednictvím artefaktů, nebo jen jako dekorace a kostýmy tradičního divadla, nýbrž jako celkový zážitek. Scénografická díla jsou spojnicí mezi vnitřním světem umělcovy představivosti a fantazií publika,” vysvětluje umělecká ředitelka PQ Markéta Fantová.

// PQ 2019 ovládne pražské Výstaviště

PQ se na holešovické Výstaviště vrací po dvanácti letech, aby oživilo nejen Průmyslový palác, ale

i celý přilehlý areál včetně Křižíkových pavilonů, Malé sportovní haly a část Stromovky. Na stejném místě proběhlo v roce 1967 také historicky první Quadriennale. Celým programem PQ se prolínají tři tematické okruhy – tři cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: Imaginace, Transformace a Reflexe. Okruh Imaginace bude zahrnovat Studentskou výstavu, Site specific festival, program pro začínající divadelní tvůrce PQ Studio a program pro rodiny s dětmi PQ dětem. Okruh Transformace bude zahrnovat Výstavu zemí a regionů, Výstavu divadelního prostoru, performativní projekt Formace propojující architekturu, urbanismus, tanec a pohybové divadlo. Dále projekt 36Q°, věnovaný světelnému a zvukovému designu, virtuální realitě či systémové integraci, a PQ Talks – sérii prezentací, přednášek i diskuzí. Okruh Reflexe bude zahrnovat výstavu Fragmenty. Napříč všemi tematickými okruhy se prolíná projekt Emergence, který se soustředí na scénografii v kontextu evropského dědictví a spojuje scénografy, kteří reagují na politicko-kulturní podmínky ve svých zemích.

// Výstava zemí a regionů a Studentská výstava

Výstava zemí a regionů představí aktuální scénografické trendy, neobvyklé tvůrčí přístupy, ale i rozmanitost kultur a propustnost hranic. Součástí expozic jsou často také živé performance. Hlavní část výstavy se nachází v pravém křídle Průmyslového paláce a v Křižíkově pavilonu B, některé země a regiony však mají doprovodný program na různých místech v centru Prahy. Studentská výstava, ve které své práce představí jak studenti, tak mladí scénografové a nové scénografické ateliéry, je umístěna v levém křídle Průmyslového paláce.

Dánsko: Virgin

Dánská expozice odkazuje na evropské lidové tradice a mýty spojené s panenstvím. Někteří věří, že panny jsou jediné bytosti, které dokáží zkrotit jednorožce. Umějí prý také procházet rojem včel, aniž by dostaly žihadlo, dívat se bez újmy do přímého slunce a obnovit plamen zhaslé svíčky. Jejich krev je podle některých léčivá a nosí štěstí. Dánsko takové kouzelné stvoření přiveze na PQ 2019 a vystaví ve vitríně. Ve světě, který nutí lidi se stále vyvíjet, se performer a scénograf Julian Juhlin pokusí svůj rozvoj naopak zastavit – alespoň po dobu trvání performance.

Nizozemsko: SELF (Řezáčovo náměstí 2)

Velmi netradiční concept store režiséra Juliana Hetzela nabízí návštěvníkům pouze jediný produkt – mýdlo SELF. Díky velké oblibě estetické plastické chirurgie využívá lidský tuk z liposukce, který mění v luxusní zboží. Udržitelný produkt, vyráběný lidmi, z lidí a pro lidi. Co všechno je skutečné a co všechno jsme si ochotni koupit, abychom ze sebe smyli vinu? Performativní instalace nabídne jedinečnou mezioborovou zkušenost.

Česká republika: CAMPQ (Ostrov Štvanice)

V bezprostřední blízkosti vily Štvanice vyrostlo kontejnerové městečko – adaptační tábor pro mimozemské uprchlíky z dalekých planet. Výchozím bodem pro výstavu CAMPQ je pražské Výstavišti. Z něj budou návštěvníci dopraveni na Štvanici speciálním autobusem v půlhodinových intervalech. Kromě interaktivní výstavy bude na Štvanici uvedena také unikátní sedmihodinová imerzivní inscenace. Samotný CAMPQ bude během PQ volně přístupný veřejnosti. Na celonoční představení, které se koná 6., 8. a 10. června, je ovšem nutné si zakoupit vstupenku.

Finsko: Fluid Stages (DAMU, Containall, Střelecký Ostrov, PKC, Holešovická Šachta)

Na počátku konceptu výstavy Fluid Stages, kterou zorganizovala finská skupina Kokimo, stojí pojetí světa jako scénografické krajiny: jeviště, montáže a série scén. Jejich „fluidní scény“ se skládají z expozice v Průmyslovém paláci a sedmi samostatných performativních děl na různých místech v Praze. Každá z nich umožní nezvyklými kombinacemi smyslového vnímání návštěvníkům „přečíst“ svět.

Česká republika: Praha není Česko

Kolektiv Intelektrurálně nabídne šest jednodenních výletů své cestovní kanceláře Praha není Česko. Na dramaturgii se podílí studenti KALD DAMU s výletem Na houby do Brdských lesů. Studenti ateliéru Intermédií brněnské FaVU vezmou účastníky na hranici skutečnosti, kolektiv studentů JAMU představí mytologickou postavu českého vodníka a sami kurátoři připravují výlet s podtitulem Bez práce nejsou koláče. Do projektu se zapojí také umělecko-antropologická skupina Czechia, která účastníky pozve na zájezd do Ústí nad Labem. Na jednotlivé výlety je nutné zakoupit vstupenku online nebo u stánku CK Praha není Česko na pražském Výstavišti během PQ.

Itálie: The Prague Experiment

Italští studenti se rozhodli otestovat návštěvníky PQ malým experimentem. V Průmyslovém paláci postaví IMAGINOMETR, vědecký výzkumný nástroj, s jehož pomocí si vždy jeden návštěvník vyzkouší, jak „zní“ jeho představivost. A to skrze sluchátka se speciální technologií pro přenos zvuku lícní kostí. Návštěvníci se budou v IMAGINOMETRu moci střídat jednotlivě ve dvouminutových intervalech.

Maďarsko: What is the Cloud?

Studenti scénografie z Maďarské univerzity výtvarných umění a studenti z Filozofické fakulty Rippl-Rónaie Kaposvárské univerzity vytvořili instalaci Cloud. Tento „oblak“ ukazuje, jak mohou naše myšlenky putovat, měnit tvar nebo se mrknutím oka proměnit v něco jiného – stejně jako mraky.

// Fragmenty, které inspirují další generace

Výstava Fragmenty v Lapidáriu pražského Výstaviště oslavuje tvůrčí počiny, jež uchovávají podstatu určitého prostředí a společensko-politické éry. Každá zúčastněná země vybrala jediný objekt – kultovní či přelomové dílo z oblasti scénické výpravy, kostýmního výtvarnictví, světelného nebo zvukového designu, které vytvořila některá z legend těchto oborů.

Estonsko: Měsíční běs (Kustav-Agu Püüman)

S pronikavým kouzlem a sofistikovanou elegancí se Kustav-Agu Püüman mistrovsky zaměřuje na jednoduchý objekt, který rezonuje jak na osobní, tak na národní úrovni. Kufr, se kterým sám Püüman jako mladý chlapec prožil útěk z rodného Tallinu při bombardování v roce 1944 použil v inscenaci Měsíční běs, kde mladý arménský pár s kufrem uniká genocidě v roce 1915.

Švýcarsko: Stroj na neobvyklé povětrnostní jevy (Thom Luz)

Pro atmosférického čaroděje Thoma Luze hudba není jen rámcem, který jednoduše dláždí cestu novému, jinému světu; je mnohem více než jazykem a divadelním představením.

Česká republika: Morgiana (Iva Němcová)

Českou tvorbu zastupuje Iva Němcová – scénická a kostýmní výtvarnice, designérka a konceptuální umělkyně, která za svého života vytvořila téměř tři desítky divadelních inscenací doma i v zahraničí. Do tvůrčího tandemu ji rádi a často zvali přední čeští režiséři Daniel Špinar, Jan Frič nebo Miroslav Krobot.

// Performance ve veřejném prostoru

Programové části Formace a Site specific festival, které se odehrají převážně před Průmyslovým palácem, v areálu Výstaviště a Stromovky, představí netradiční performativní projekty. Symfonii, kterou za letu svými pohyby vytvoří dvanáct cvičených holubů, uvede Robin Meier & Ensemble Cairn. Kolektiv Complejo Conejo a jejich šest antropomorfních ryb se budou toulat Prahou a napodobovat každodenní lidské chování. Vietnamsko-čínská umělkyně, badatelka a designérka Moi Tran představí improvizované pohybové performativní dílo The Circuit – A Movement Scenario, ve kterém vzdává hold vietnamským ženám. Norský divadelní spolek IZAM zase prozkoumá performativní potenciál dlouhého stání ve frontě. Riccardo Matlakas nechá ve svém projektu Melting Borders rozpustit politické symboly naší země: Skrze instalaci se zmrzlinovými kornouty v barvách trikolory se skrvny po rozpouštějící se zmrzlině stanou „sladkou vlajkou“ České republiky. Francouzští umělci Carolina E. Santo a Emmanuelle Gangloff s nadhledem reflektují skutečnost, že se Francie od roku 2003 PQ dosud neúčastnila. Svůj projekt v rámci Site specific festivalu pojali jako archeologický výzkum nazvaný Excavating the Remains of French Scenography in Prague. Švýcarský umělec Tom Greder přiveze do areálu Výstaviště svůj přenosný projekční kabinet Panorama, jehož 360° otočná kabina přeměňuje realitu ve fantazii. Diváci uvnitř zažijí venkovní svět skrze jediné okno z naprosto nové perspektivy. Performanci na hranici tance a cirkusu pak nabídne společný projekt maďarských skupin SimorÁg DanCircus a Firebirds Productions nazvaný The Flock Project. Vzdušný vertikální tanec bude neobvyklou fascinující podívanou na zdi hotelu Mama Shelter.

// Hvězdy PQ: ilustrátorka Olivia Lomenech Gill, operní režisér Stefano Poda

či audiovizuální umělec Romain Tardy

Mezi hvězdy letošního ročníku patří Olivia Lomenech Gill, kterou proslavila ilustrace knihy J. K. Rowlingové Fantastická zvířata a kde je najít. Kromě účasti v přednáškové sérii PQ Talks zařadí ilustrátorka i workshop určený dětem. Francouzský vizuální umělec Romain Tardy, známý jako zakladatel vizuální skupiny ANTIVJ, je uměleckým vedoucím audiovizuální sekce 36Q°. Koordinuje skupinu významných umělců z mnoha oborů od hudby přes VR technologie až po světelný design. Jádrem projektu bude instalace Blue Hour – experimentální, interaktivní prostředí, které zaplní Malou sportovní halu na Výstavišti. Dalším významným hostem bude slavný operní režisér, scénograf a choreograf Stefano Poda. Do Prahy zavítá také výrazná kostýmní výtvarnice Fruzsina Nagy, jejíž práci mohli diváci vidět už během PQ 2011 v rámci projektu Extrémní kostým. Na PQ 2019 představí 8. a 9. června v Centrální hale Průmyslového paláce svou kolekci Taboo Collection.

// PQ nabídne filmové i výtvarné workshopy pro děti

Děti do 15 let mají na celé PQ vstup zdarma. Vznikl pro ně ovšem i samostatný program PQ dětem a školám v Křižíkově pavilonu C. Program pro rodiny s dětmi i pro školy připravuje platforma Máš umělecké střevo? (MUS) ve spolupráci s několika českými umělci a samotnými žáky základních a středních škol. Na hlavní expozici nazvané „Zažij zázrak!“ spolupracovali umělci Markéta Hlinovská, Tereza Damcová a Kakalík. V doprovodném programu přichystali organizátoři workshop s ilustrátorkou Olivií Lomenech Gill. Nechybí ani filmová dílna s Aeroškolou, ve které si děti budou moci natočit vlastní film nebo otevřené dílny s MUS.

// Umění a technologie se spojí v Malé sportovní hale v projektu 36Q ovládne°

Projekt 36Q˚ („tři sta šedesátka“) představuje scénografii jako umělecké i technické médium, jež vytváří aktivní, smyslová a především nehmatatelná prostředí. Kurátoři Markéta Fantová a Jan K. Rolník promění od 8. do 16. června celou Malou sportovní halu v prostředí, kde splyne umění a technologie. Prostor dostanou obory jako světelný design, video projekce, zvukový design a kompozice nebo virtuální realita, taktilní design a kreativní kódování. Centrem 36Q° bude imerzivní instalace Blue Hour vznikající pod vedením audiovizuálního umělce Romaina Tardyho. Na instalaci se podílí tvůrčí tým složený z 6 pracovních skupin. Mezi vedoucími jednotlivých skupin je Pavla Beranová (světelný design), Robert Kaplowitz (zvukový design), Tereza Stehlíková (senzorická prostředí), Shannon Harvey (systémová integrace), John Richards (experimentální zvuk) a Paul Cegys s Jorisem Weijdomem (virtualní realita). Místo pro neformální setkání profesionálů z oblastí zvukové a světelného designu nabídne Sound Spot a Light Spot.

// Mezinárodní tým kurátorů a organizátorů

14. ročník Pražského Quadriennale vznikl pod vedením ředitelky IDU a generální ředitelky PQ Pavly Petrové, umělecké ředitelky Markéty Fantové a výkonné ředitelky Pavlíny Šulcové. Na přípravách se podílí 30 členný tým ve spolupráci s mezinárodními kurátory, 260 českými a zahraničními dobrovolníky a 16 stážisty.

