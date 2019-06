Dovolená v cizině se může prodražit. Pozor na rizika nevhodného pojištění

Chystáte se na zahraniční dovolenou? Pak rozhodně nezapomeňte na vhodné cestovní pojištění. Jinak si místo hezkých vzpomínek můžete přivést až milionové dluhy za léčebné výlohy nebo zásah záchranářů. Bez pojištění také riskujete vysoké doplatky za důležité léky, nemluvě o nákladech za hospitalizaci nebo možný převoz do vlasti.



Kartička pojišťovny nestačí

„Každý by si měl uvědomit, že kartička zdravotní pojišťovny v kapse rozhodně neznamená, že máte rizika spojená s nehodou nebo zraněním pokrytá. Naopak vyrazit pouze s Evropským průkazem zdravotního pojištění, kterým je právě kartička vaší pojišťovny, může být velkým rizikem. Průkaz samozřejmě platí pouze v zemích Evropské unie, jinde na něj rozhodně nespoléhejte,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

„A ani na území Evropské unie se nevyplatí spoléhat pouze na tento základ. Některé úrazy v zahraničí si mohou vyžádat i zásah vrtulníku, nemluvě o nákladné lékařské péči. To vše s sebou přináší nemalou finanční zátěž, kterou nelze plně pokrýt z veřejného zdravotního pojištění. Doplatky se tak mohou vyšplhat až na miliony korun,“ dodává Steiner.

Zásah záchranářů vás může zadlužit

Zejména pokud si vaše zranění vyžádá zásah záchranářů nebo vrtulníku a následné ošetření či dokonce operaci v nemocnici, může to znamenat obrovské náklady, které se mohou vyšplhat až do statisícových řádů. Pojištění proto vybírejte tak, aby krylo i tyto nákladné případy. Když uvážíme, že týdenní cestovní pojištění vyjde na několik set korun, jde o zanedbatelnou investici, která umí vyřešit opravdu závažné problémy.

Příklady z praxe také říkají, že díky nešťastné shodě okolností mohou vzniknou na dovolené další nemalé náklady. Jedné ženě se například stalo, že na dovolené v Itálii, na výletě do Benátek před odjezdem z výletu uklouzla v koupelně a udeřila se do hlavy. Přijela pro ni sanitka a odvezla do nemocnice, kde ji ošetřili a nechali si ji na několik hodin na pozorování. Autobus s ostatními turisty na ni však nemohl čekat. Na místě zůstal také její přítel, pro kterého pojišťovna zajistila taxi a ubytování u nemocnice. Druhý den ráno odvezla sanitka oba zpět za skupinou turistů.

Omezená zdravotní péče a tisíce za léky

Evropský průkaz zdravotního pojištění má kromě geografického omezení i další limity. Stane-li se vám na dovolené úraz, nárok na základní zdravotní péči můžete uplatnit pouze ve veřejných zdravotnických zařízeních. Pokud ale budete potřebovat rychlou pomoc a v okolí budou k dispozici pouze soukromá zdravotnická zařízení, vlastním nákladům se bez dodatečného cestovního pojištění nevyhnete. Úrazy bývají navíc často spojeny s nákupem léků na předpis, za které můžete v zemích Evropské unie zbytečně doplácet i tisícové částky.

Pro dítě je pojištění nutnost

Jedete-li na dovolenou do zahraničí i s dětmi, pak je cestovní pojištění opravdová nutnost. „Zodpovědní rodiče počítají s tím, že na dovolené na jejich děti číhá nepřeberné množství nebezpečí úrazu. Od nejrůznějších zranění při koupání v moři, během cyklovýletu či na túře v horách. Pěkně potrápit dokáže ale třeba i bolavý zub,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Pojištění odpovědnosti za škodu

V neposlední řadě je dobré sjednat k cestovnímu pojištění připojištění odpovědnosti za škody. Pak budete mít na cestách mnohem větší klid a jistotu. Přeci jen pokud někomu způsobíte zdravotní nebo materiální újmu, máte povinnost mu nahradit škodu. A jasné je, že stačí jen skočit nešikovně do hotelového bazénu na dalšího hosta a způsobit mu zranění nebo děti v krámku se skleněnými upomínkovými předměty nešikovně vrazí do vitríny se spoustou křehkých exponátů – a máte vyděláno.

