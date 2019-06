Festival Janáček a Luhačovice letos slaví

Prodaná nevěsta pod taktovkou dirigenta Vojtěcha Spurného, houslistka Julie Svěcená, slovenská flétnistka Simona Pingitzer, unikátní violoncellové kvarteto Prague Cello Quartet, či světová cembalistka Barbara Maria Willi … toto je namátkou výčet vystupujících v rámci letošního, již 28. ročníku hudebního Festivalu Janáček a Luhačovice, který bude v rámci svého programu oslavovat nejedno významné výročí hudebních osobností nebo historických událostí spjatých s tímto vyhlášeným lázeňským městem. Od 15. do 19. července 2019 ožije luhačovické Lázeňské náměstí, Lázeňské divadlo a kostel svaté Rodiny melodiemi velikánů české hudby, a připraven je i bohatý doprovodný program.

Při přípravě letošní festivalové dramaturgie jsme se úmyslně zaměřili na dílo Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, abychom připomněli významná výročí spojená s jejich jmény, která patří do minulého i současného dění Luhačovic. Navíc letos oslavíme 110 let od postavení lázeňského hotelu Dům Bedřicha Smetany a také výročí založení Luhačovických listů lázeňských, takže je opravdu na co se těšit,“ zve příznivce hudby a lázeňské hosty Hana Felcmanová, kulturní manažerka Lázní Luhačovice, a. s.

Celý festival slavnostně zahájí Smetanova Prodaná nevěsta v podání opery Slezského divadla v Opavě. „Opavské divadlo přivítáme již potřetí, tentokrát s uvedením nejhranější české komické opery, jejíž premiéra na podzim 2018 sklidila vynikající recenze,“ informuje Hana Felcmanová, kulturní manažerka Lázní Luhačovice, a. s. Dále se mohou návštěvníci těšit na renomované komorní orchestry a oceňované mladé interprety – houslistku Julii Svěcenou s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses, v jejichž společném podání zazní Bachův Koncert pro housle a orchestr a moll, samostatně pak Virtuosi Pragenses zahraje pod vedením svého uměleckého vedoucího Milana Lajčíka skladby H. Purcella, W. A. Mozarta, K. Stamice či B. Brittena. Se Sukovým komorním orchestrem vystoupí slovenská flétnistka Simona Pingitzer a přednesou Mozartův Koncert G dur a Suitu Hongroise pro flétnu. K poctě B. Martinů zazní jeho Serenáda č. 2. „Vystoupení violoncellového kvarteta Prague Cello Quartet ve složení znamenitých interpretů Petra Špačka, Jana Zvěřiny, Jana Zemena a Ivana Vokáče jistě přiláká i řadu posluchačů, kteří nepatří k pravidelným koncertním hostům či předplatitelům abonmá. A to je také jedním z cílů kvarteta a také nás jako pořadatelů festivalu,“ doplňuje Hana Felcmanová z Lázní Luhačovic. Festivalový program uzavře koncert vynikající česko-německé cembalistky Barbary Mariu Willi se Slovenským komorním orchestrem Bohdana Warchala, v jejichž podání zazní výběr z Braniborských koncertů J. S. Bacha.

Ještě to nestačí?

Pro ty, kteří nemají hudby nikdy dost, rozezní Lázeňské náměstí v odpoledních hodinách hudba a zpěv Moravského komorního sboru a cimbálové muziky Danaj s Magdalenou Múčkovou a jejími hosty. Zde se mohou příznivci Leoše Janáčka zaposlouchat do lidových písní, které Mistr Janáček sbíral nejen ve svém rodném kraji – Lašsku, ale také i v okolí Luhačovic.

Součástí doprovodného programu je také oblíbená komentovaná vycházka nazvaná S Calmou za Janáčkem, beseda s muzikologem Jaromírem Javůrkem nebo filmové zpracování televizního pořadu Hudba, kterou mám rád, jehož hostem byl František Kožík, autor knihy o L. Janáčkovi Po zarostlém chodníčku.

„Bude nám ctí při festivalu přivítat a hostům při zajímavých setkáních představit klarinetistu, skladatele, spisovatele a pedagoga Jiřího Hlaváče nebo mezzosopranistku a hlasovou pedagožku Evu Blahovou, kteří navíc společně s hejtmanem Zlínského kraje panem Jiřím Čunkem, poskytli dvacátému osmému ročníku festivalu záštitu,“ dodává Hana Felcmanová z Lázní Luhačovice.

Společnost Lázně Luhačovice, a. s. patří mezi největší lázeňská zařízení České republiky a je hlavním profilovým zdravotnickým zařízením v oblasti léčby dýchacích cest u dospělých a dětí od jednoho a půl roku. Společnost navazuje na více než stoletou tradici luhačovického lázeňství a díky profesionálnímu přístupu dnes využívá nejmodernější léčebné a rehabilitační metody v kombinaci s přírodními zdroji minerálních vod, které jsou označovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. V současné době spravuje deset ze třinácti přírodních léčivých pramenů dostupných na území Luhačovic (v čele s nejznámější Vincentkou). Za jejich účinky v rámci léčebných, relaxačních i wellness pobytů ročně přijede do luhačovického lázeňského areálu více než třicet tisíc hostů.

