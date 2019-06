Potřebujete bezpečnostní dveře a profesionální montáž? Mand CZ vše zařídí

Jako je s něčím vhodné začít takříkajíc „od lesa“, je při zabezpečování domácnosti vhodné začít od dveří. Vstupní dveře představují bariéru, která odděluje váš byt či dům od vnějšího prostředí, od nepříznivého počasí, od nezvaných návštěv i případných narušitelů. Za každých okolností se vyplatí chránit vaši rodinu, majetek, zkrátka vše, co je vám drahé, bezpečnostními dveřmi.

Pokud jste stále na vážkách, podíváme se na to, co všechno takové bezpečnostní dveře umí:

Především nás chrání proti vloupání. „Bezpečnostní dveře“ nejsou jen reklamním trikem prodejců nebo zbytečně nafouklou bublinou. Úroveň zabezpečení je vyjádřena v čísle bezpečnostní třídy. Do domu či bytu doporučujeme dveře 3. a 4. třídy dle normy ČSN EN 1627:2012. U bezpečnostních tříd přitom platí přímá úměra – čím vyšší číslo, tím vyšší stupeň zabezpečení. Aby byl systém domácího zabezpečení opravdu spolehlivý, mělo by být stejnou bezpečnostní třídou označeno i bezpečnostní kování a cylindrická vložka.



Izolují tepelně a zvukově. Kvalitní bezpečnostní dveře nás „neizolují“ pouze od případných zlodějů, izolují i zvukově a tepelně.



Nabízí protipožární ochranu. Mnohé bezpečnostní dveře jsou i protipožární. Protipožární dveře musí oddělovat v budově tzv. požární úseky. V bytovém domě musí oddělovat třeba jednotlivé byty od chodeb – to znamená, že pokud jste majitelem bytu, je třeba abyste jako vchodové dveře pořídili certifikované bezpečnostní dveře. Každý byt je totiž považován za požární úsek. U rodinného domu tato povinnost není, neboť je celý považován za jeden požární úsek, ale mnohdy se jejich instalace vyplatí a pokud už kupujete v bezpečnostních protipožárních dveří takové rafinované „2 v 1“, tak proč ne, že?



Bývají povinností při pojištění domácnosti. Přečtěte si pozorně pojistné podmínky smlouvy o pojištění vaší domácnosti. Většinou vyžadují instalaci certifikovaných bezpečnostních dveří, mnohdy požadují přímo již výše zmíněnou 3. a 4. třídu.

Dobře vypadají. Ač nás u bezpečnostních dveří zajímá v první řadě jejich funkčnost, stranou nezůstává ani estetická stránka.





Mand CZ – to nejsou jen dveře, ale i kompletní servis!



V Mand CZ si potrpíme na to, abychom svým zákazníkům poskytli vždy kompletní servis. Dveře jsou naší velkou vášní, a proto vám rádi a ochotně odborně poradíme s jejich výběrem, nákupem, volbou kvalitního příslušenství od dveřního kování až po madla na dveře . Počítáme i s profesionální montáží – aby byla zachována záruka, je nezbytné, aby vám bezpečnostní dveře instaloval certifikovaný školený pracovník. Ať už hledáte klasické bezpečnostní dveře nebo nějakou specialitku – máme například i bezpečnostní dveře dvoukřídlé, které se hodí jako repliky dveří historických, či bezpečnostní dveře prosklené, které mohou zase tvořit zajímavý vstup na terasu – my vám pomůžeme.





Dveře z nabídky Mand CZ splní všechny vaše představy o funkčních a zároveň stylově vypadajících bezpečnostních dveřích. Značky Bedex a NEXT představují špičku na trhu a rozhodně vás nenechají na holičkách. Za jejich kvalitu bychom dali ruku do ohně!





