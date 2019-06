Jak doma snížit vedro a kudy se do místnosti dostává nejvíce tepla?

Léto, jedno z nejoblíbenějších ročních období, které ale snadno promění váš byt či dům v neobyvatelnou pec. Na vině jsou hřejivé sluneční paprsky, které se dostanou skrz okna, ale i zdi nebo světlíky. Kudy do místnosti proniká nejvíce tepla a jak snížit teplotu v interiéru na přijatelnou hranici?

Okna

Největší plochou, která pouští do místnosti nejvíce tepla, jsou okna. Ta navíc vytváří skleníkový efekt. V případě, že máte v interiéru velká okna, často nepomůže ani zaclonění závěsy či žaluziemi. Nejvhodnějším řešením zde bývá clonění z venkovní strany, aby se slunce nedostalo k prohřívání skrz skleněnou plochu. „S regulací horka v interiéru pomohou také protisluneční fólie, které zabraňují přímému prostupu horka, a navíc snižují náklady na provoz klimatizace. Výhodou těchto fólií je také, že zadrží minimálně 98 % škodlivého UV záření,“ říká Ondřej Pučálka z Fólie Pučálka.

Světlíky a světlovody

Dalšími místy, která mohou vpouštět horko do místnosti, jsou světlíky a světlovody. Světlíky v podstatě fungují podobně jako okna. Světlovody pak přivádějí světlo do místnosti pomocí potrubí. Jak u světlíků, tak především u světlovodů, je důležitá odborná montáž a správně provedená izolace, která pomáhá přívod horka eliminovat. „U světlovodů existuje speciální tepelná vložka, tzv. Blue Performance, kterou lze umístit do potrubí světlovodu. Díky ní pak neprojde v létě teplo (a v zimě pak chlad) zvenku do místnosti. U běžného světlovodu bez takového prvku často dochází v zimě ke srážení a skapávání vody do interiéru, v létě se místnost zase přehřívá,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

Zdi

Teplo do interiéru proniká také skrz samotné zdi, pokud domu chybí kvalitní tepelná izolace. Bez izolace se zdivo zahřívá a horko se tak dostává dovnitř domu. Nejvíce samozřejmě trpí slunečné strany budovy. Proto ve chvíli, kdy pociťujete horko pronikající skrz zdi, je vhodné zvolit adekvátní tepelnou izolaci. Tu oceníte následně i v zimě, kdy ušetříte díky menším tepelným ztrátám za topení.

Tip na závěr: Jak udržet v místnosti přijatelnou teplotu a neprožít léto po tmě?

Pokud nechcete během léta využívat klimatizaci, která spolehlivě ochladí vzduch v místnosti, naučte se správně větrat a včas odstínit sluneční paprsky. Větrání se doporučuje pouze v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách, kdy venku není již nesnesitelné horko. V době, kdy je slunce nejsilnější, je vhodné zatemnit okna – ideálně roletami či žaluziemi, aby se do interiéru dostalo co nejméně hřejivého slunce. „Takové opatření bohužel způsobuje, že v místnosti v létě paradoxně není dostatek denního světla, což může z dlouhodobého hlediska narušovat psychickou pohodu i mít vliv na zdraví. Za zvážení proto stojí využití světlovodů, které vedou pouze denní světlo, nikoliv horko do místnosti,“ uzavírá Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

