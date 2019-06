I drobný úraz v zahraničí může nepříjemně zamávat vaším rozpočtem

Letní prázdniny jsou za dveřmi a jako každý rok se spousta Čechů chystá vyrazit do zahraničí. Ať už máte v plánu se týden slunit na pláži, nebo absolvovat horskou turistiku, měli byste při všech svých aktivitách myslet na své zdraví. Nešťastná náhoda v podobě úrazu či nemoci se vám může přihodit kdekoli a je dobré být na ni připraven. Bez cestovního pojištění do zahraničí rozhodně nevyjíždějte. Lehkovážnost by se vám nemusela vyplatit. I menší úraz totiž může nejen zkazit dovolenou , ale i citelně zamávat rodinným rozpočtem.