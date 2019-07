Malé byty potřebují světlo: sklo a zrcadla opticky prostor zvětší

Nejvyhledávanějším a zároveň nejprodávanějším bytem je v současnosti 2+kk. Kvůli vysokým cenám volí byty s výměrou do 50 m2 jak mladé páry, tak starší generace lidí. „Pokud na začátku tisíciletí platilo, že se lidé stěhovali z měst na periferie a venkov, tak nyní je trend opačný. V současnosti je největší zájem o byty buď přímo ve městě nebo alespoň v blízkosti příměstské hromadné dopravy a hlavních silničních tahů,“ říká Tomáš Kaláb z developerské firmy Kaláb.

S návratem do měst souvisí i výběr nemovitostí. Platí, že čím větší město, tím vyšší ceny za metr čtvereční. Z toho plyne, že největší zájem je o byty s menší výměrou. I z menšího bytu si ale majitelé mohou vytvořit útulné a plnohodnotné bydlení. Stačí kvalitně řešit úložný prostor, chytře volit nábytek a další vybavení domácnosti a držet se základních pouček, které vám opticky i reálně přinesou více volného místa.

Nezapomínejte na světlo!

Ať už vybavujete byt 1+kk nebo 2+kk, vždy si budete muset poradit s pokojem nebo pokoji, kuchyňským koutem a koupelnou. Každá z těchto místností má svá specifika, ale ve všech se snažte mít co nejvíce světla. Proto nevyužívejte těžké a tmavé záclony a závěsy. I umělé světlo se dá zařídit nápaditě. „Světlo je jednou z nejdůležitějších součástí pro útulný domov. V menších bytech je vhodné mít světel více, pokud chcete rozšířit prostor, nainstalujte si některé žárovky směrem vzhůru. Dobrým tipem je umístění zdroje světla před zrcadla, prostor se bude zdát větší,“ radí Tomáš Kaláb. Navíc platí, že vhodným umístěním zrcadel dokážete místnost opticky zvětšit až dvojnásobně!

Barvy jedině světlé a nekřiklavé

Dalším základním stavebním kamenem pro byt, do kterého se budete vždy rádi vracet, je podlaha. Ta by měla být v ideální případě stejná ve všech místnostech. „Pokud máte každou podlahu jinou, vytváříte kontrast, který byt zmenšuje. Kromě jednolitosti je ale důležitá také barva. My zákazníkům radíme světlé a teplé barvy, které působí čistým a lehkým dojmem,“ doplňuje Kaláb. Tmavým barvám se vyhýbejte i při vybírání interiéru. Pokud trváte na výrazných odstínech, vyhněte se jim při malování zdí nebo výběru obývací stěny, a využijte je při výběru doplňků, například hodin, menších poliček nebo třeba ložního povlečení.

Každý centimetr je dobrý

V malém bytě dobře promyslete, jak budete řešit úložný prostor. Vhodným řešením jsou skříně až ke stropu místnosti. Nezapomínejte také na to, že sedací souprava a postel by měly mít kromě odpočinkové funkce také dostatek prostoru pro lůžkoviny, hračky a další věci, které nevyužíváte každodenně. Podobně jako u zdí a podlah platí, že do menších bytů se hodí světlé, případně krémové barvy.

V kuchyni si hrajte se sklem

Pokud máte malou kuchyň, zapřemýšlejte, jestli nejdou poličky a skříňky využít ještě lépe. Například do dvířek se dají vložit malé poličky, do kterých můžete ukládat různé cukřenky, solničky nebo jiné druhy koření. „V kuchyni hodně pomůže materiál ze skla. Pokud jsou skříňky prosklené, vypadají opticky menší, než když máte skříňky z masivního dřeva,“ připomíná Kaláb. V posledních letech je v malých bytech čím dál populárnější sklopný stůl, který může plnit i funkci baru.

Walk-in sprchy jsou budoucností v malých koupelnách

I v koupelně se dají ušetřit decimetry čtvereční. „Například toalety v malých koupelnách se dají řešit pomocí závěsných klozetů. Ty zabírají méně místa a jsou praktické z hlediska údržby. Splachovací systém takového záchodu, tzv. předstěnový instalační systém se zabudovává přímo do zdi,“ říká Martin Jurkovič, projektový manažer společnosti Alcaplast a dodává: „Dalším trendem, jsou takzvané walk-in sprchy. Vchází se do nich přímo, nejsou nijak vyvýšené a splývají s podlahou. Sprchová vanička tak nezabírá žádné místo. Odtok se u takových sprch řeší podlahovým žlabem nebo vpustí, přičemž ani jedno řešení si nenárokuje žádné místo navíc. Podlahové žlaby jsou navíc vhodným designovým doplňkem celé koupelny,“ uzavírá Jurkovič.

