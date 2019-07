Měli by vodáci za splouvání Vltavy platit? Některá města si to přejí

Ve zpoplatnění splouvání Vltavy vidí některé obce šanci, jak v budoucnu bojovat se stále větším nepořádkem kolem řeky. Získané peníze by mohly pokrýt náklady na odstraňování odpadků.

Poplatek by mohl být podle zástupců některých obcí, kterými řeka Vltava protéká, spíše symbolický. Mohlo by se jednat třeba o dvacet až padesát korun za loď. Myšlenka je ale teprve na začátku. Zatím není úplně jasné, kdo a jak by peníze vybíral, jestli by to byla záležitost obcí, kraje nebo Povodí Vltavy.

O projektu už nahlas začalo mluvit třeba vedení Vyššího Brodu a Českého Krumlova. Právě tato dvě města v létě zažívají na Vltavě asi největší nápor vodáků. Ve Vyšším Brodě většina turistů splouvání začíná a přibližně třicet kilometrů vzdálený Český Krumlov patří mezi nejvyhledávanější lokality na řece Vltavě.

Existuje několik možností, jak by mohli vodáci poplatek platit. Hradit by ho mohli třeba v místě, kde plavbu zahájí. Nebo by se peníze vybíraly formou jakéhosi mýtného při proplutí určitými body.