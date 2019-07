Co asi nevíte o svém zámku: má platnou patentovou ochranu?

„Téma se omílá dokola každý rok. V médiích se objevují rady, jaké zámky si pořídit. Pokud rady dávají výrobci zámků, velmi důležitý detail často vůbec nezmíní,“ varuje Tomáš Kaltmeyer, zakladatel firmy, která se zabývá zabezpečovacími systémy. „Podstatné není jenom, jak kvalitní zamykání si pořídíme, ale i trvání patentové ochrany klíče,“ dodává šéf firmy Kaltmeyer.

Patentová ochrana trvá dvacet let od podání přihlášky. Poté je snadné pořídit kopii klíče u běžné klíčové služby. „Každá ‚manažerka‘ domácnosti, které záleží na dobrém zabezpečení bytu nebo domu, by se proto měla zajímat, do kdy je platná právní ochrana zámků, které chrání domov,“ doporučuje Tomáš Kaltmeyer.

Platnost právní ochrany je možné ověřit u Úřadu průmyslového vlastnictví, pokud výrobce uvádí jeho číslo na prospektu nebo obalu zámkové vložky, bohužel tato informace na reklamních materiálech často chybí. Sami výrobci taková doporučení často neuvádějí, protože starší zámky by pak byly prakticky neprodejné.

„Ostražití by tak měli být hlavně zákazníci nakupující v hobbymarketech, kteří se orientují především na cenu a vůbec netuší, že by se měli zajímat o něco dalšího. K nám do speciálky už chodí informovaní zákazníci,“ říká Tomáš Kaltmeyer.

Nejde přitom vůbec o zanedbatelnou informaci, protože v případě vloupání do bytu nebo domu bez zjevného překonání překážky nemůže ani pojišťovna poskytnou pojistné plnění. Ze stejného důvodu řada lidí ani takové případy nehlásí policii. Ostatně krádeže vloupáním patří mezi trestné činy s nejnižší mírou objasněnosti ‒ jistě mimo jiného i z důvodu nenásilného otevření dveří, domnívá se Kaltmeyer.

Tři rady pro ‚manažera‘ domácnosti:

● při nákupu zámkové vložky se zajímejte o platnost patentové ochrany

● informaci si poznamenejte na bezpečnostní kartu a uchovejte ji

● bezpečnostní karta vás chrání na dobu určitou ‒ poté váš klíč zkopíruje každá klíčová služba