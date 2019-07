Český Krumlov: krásné město, kde to žije celý rok

Český Krumlov: krásné město, kde to žije celý rok

Léto je v plném proudu, zážitky a kulturními akcemi se to všude jen hemží. V historickém klenotu na jihu Čech ovšem myslí na zábavu celoročně. Seznamte se s Českým Krumlovem – klenotem naší země s památkovou rezervací UNESCO. Tady se rozhodně nudit nebudete a pokud chcete výletovat nejen v létě, můžete právě klid prázdnin využít k naplánování podzimních a adventních prodloužených víkendů. Zde je několik skvělých tipů.

Léto

Během letních prázdnin město opravdu žije. Potkáte tu spoustu turistů z nejrůznějších koutů světa i z Čech. Někteří se zde zastaví při sjíždění Vltavy, jiní se přijedou kochat historickými památkami a malebností samotného městečka a krumlovského zámku.

Pro milovníky kultury

Až navštívíte krumlovský zámek, který je druhým největším hradním a zámeckým komplexem u nás, nezapomeňte na procházku zámeckými zahradami k otáčivému hledišti. Tento fenomén mohou diváci obdivovat již 61 let a zhlédnout zde můžete činohru, muzikál, operu i balet. Program divadla je nabitý, hraje se téměř každý den a letní divadelní sezóna končí až 8. září. Krumlov nabízí kromě divadla, muzeí a galerií pravidelně na přelomu července a srpna i Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.

Sportu zdar

Pokud je vaše duše spíše sportovně založená, přijdete si taky na své. Kromě procházek a jízdy na kole si můžete užít i vodu. Půjčte si raft nebo kanoe. Během plavby sjedete tři jezy a zažijete cca devadesát minut skvělé zábavy. V letních měsících se můžete navíc kochat nasvíceným historickým městem z hladiny řeky díky nočnímu raftingu.

Když je velké horko

Nedaleká údolní nádrž Lipno nabízí kromě příjemného koupání i mnoho aktivit a atrakcí. Pokud se budete chtít v parném létě trochu zchladit a koupání vás už omrzelo, navštivte podzemní grafitový důl, dozvíte se mnoho zajímavostí o hornictví na Českokrumlovsku.

Podzim

V jednom z nejkrásnějších renesančních měst Evropy je podzim doslova kouzelný. V ulicích je o poznání méně lidí než v létě a zbarvené listí stromů tvoří nádherné pozadí pro fotky krumlovského zámku a centra města. Navíc i ceny, především ubytování, jsou mimo sezónu mnohem přátelštější.

Pro kulturní nadšence

V září se nechte okouzlit zapomenutým uměním původní barokní hudební tvorby v co nejautentičtějším provedení na Festival barkoních umění. Hned další víkend se konají Svatováclavské slavnosti s tradičním jarmarkem a přehlídkou folklorních souborů.

Sportovní vyžití

V okolí města je mnoho turistických stezek nabádajících k příjemným a romantickým procházkám. Pro milovníky cykloturistiky je zde vybudováno mnoho kratších i delších cyklostezek s množstvím přírodních zajímavostí, památek i míst k občerstvení. Nebo si až do konce listopadu zahrajte golf či vyzkoušejte jachting na nedalekém Lipně.

Tip pro rodiny

Zabavte sebe i děti díky zážitkové hře Za klášterní zdí. Vyzkoušejte si gotický šat nebo na chvíli zkuste řeholní život jako mnich či jeptiška. Najděte klášterní zakládací listinu, projděte tajemným sklepením, namíchejte kouzelný lék a přeložte tajný vzkaz ve starodávné knize.

Tip na ubytování

Pokud toužíte načerpat pravou historickou atmosféru města, vyzkoušejte nově zrekonstruovaný Hotel OLDINN přímo v samém srdci města. Rozsáhlá rekonstrukce tří budov tvořících dnes hotel totiž citlivě zachovala zajímavé útržky z historie sahající téměř 600 let do minulosti. V jedné z budov byly například během renovace objeveny renesanční stropy a nástěnné malby ze 16. století s výjevy z díla Proměny římského básníka Ovidia. Hotel je plný příběhů z blízké i daleké minulosti, díky kterým objevíte Krumlov, jaký zůstává většině turistů utajený. Kouzlo dávných dob se zde snoubí se vším, co host potřebuje v 21. století. Využijte jeden ze speciálních balíčků, které nabízí možnost vytěžit z vašeho pobytu v Krumlově maximum.

Zima

Zima v Českém Krumlově má své nezapomenutelné kouzlo. Zasněžené ulice a střechy historického centra vás nadchnou. Nabízí zcela jinou atmosféru a poetiku místa. Je pravdou, že v tomto období jsou některé turistické atrakce a podniky zavřené, ale zato budete mít možnost v klidu poznat úžasnou a neobvyklou duši tohoto města. Pokud milujete melancholii, zimní Krumlov je přesně pro vás.

Zažijte město jinak

Každoroční adventní trhy dokreslují romantický ráz města a ukazují jeho klidnější a tišší tvář. Završením předvánočního období je živý Betlém – biblický příběh ztvárněný písní a tancem, za bohatého hudebního doprovodu. Na konci února vás město pozve na Krumlovský masopust s typickým pestrobarevným procesím masek, doprovázeným pouličními divadelníky, kejklíři a muzikanty. Zažijete i masopustní hostinu s tradičními zabijačkovými specialitami.

Sportovní aktivity

V Českém Krumlově nemusíte zahálet ani v zimě. Nedaleké skiareály Lipno a Frymburk nabízí mnoho sjezdovek, kde se můžete vyřádit na lyžích, snowboardu nebo třeba vyzkoušet adrenalinový zážitek snowkiting.

Tip na ubytování

Vyzkoušejte Hotel Růže, jeden z nejlepších hotelů v jižních Čechách, který se nachází v bývalé Jezuitské koleji ze 16. století přímo v centru města. Hotel disponuje skvělým wellness centrem, kde můžete příjemně relaxovat v bazénu nebo se nechat hýčkat thajskými masážemi. I tento hotel připravil pro své hosty na výběr z několika speciálních nabídek.

Jaro

Rozkvetlá zahrada krumlovského zámku je dech beroucí podívanou. V tomto období se pomalu probouzí toto krásné město i se svými turistickými atrakcemi a podniky. Zároveň ale ještě není plné návštěvníků, takže si historii a atmosféru města užijete v klidu a pohodě.

Když je deštivo

Před aprílovým počasím se můžete schovat i v některé z místních galerií a muzeí. Například v Egon Schiele Art Centru se můžete pokochat nejen několika stálými výstavami, ale již samotná galerie stojí za pozornost. Starobylý komplex budov bývalého městského pivovaru ze 16. století nabízí příjemnou kavárnu, ateliéry k pronájmu i rozsáhlý muzejní obchod.

Romantický odpočinek

Procházky probouzející se krajinou vám pomohou zahnat jarní únavu a krásná panoramata města vás pohladí na duši. Místní krásy můžete obdivovat také z koňského hřbetu. Pro romantiky jsou zde celoročně k dispozici i večerní vyhlídkové plavby na vorech srdcem Českého Krumlova.

Kdo si hraje, nezlobí

Příjemným zpestřením pro vás může být interaktivní úniková hra - Zachraň Český Krumlov, která je inspirovaná skutečnou událostí roku 1942.

