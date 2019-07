28. červenec – Světový den boje proti žloutenkám

Koncem července se každoročně koná Světový den boje proti žloutenkám. Jeho snahou je jednak zvýšit povědomí o této virové nemoci a jednak podpořit osvětu vedoucí k lepší prevenci, diagnostice i léčbě. Žloutenka je sedmou nejčastější příčinou úmrtí na světě.

1,2,3

Prevence hraje

v jejím případě zcela zásadní roli. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) loni přispěla svým klientům na očkování proti žloutence částkou

. Léčba ji však ročně stojí mnohonásobně více – jen za loňský rok se vyšplhala na 109,4 milionů korun

Žloutenka neboli hepatitida je nakažlivé infekční onemocnění. Způsobují ho viry napadající jaterní tkáň. Celkem rozlišujeme 5 hlavních typů hepatitidy označovaných písmeny A, B, C, D a E. Rozdíl mezi nimi je ve způsobu, jakým se virus dostane do těla, v závažnosti onemocnění a jeho následcích. Podle toho se také liší ochrana proti jednotlivým typům žloutenky. 4 Někdy může dojít také k současnému onemocnění dvěma, a výjimečně i třemi typy hepatitidy. 3

Hepatitida v ČR

Výskyt hepatitid souvisí s hygienou, životním stylem, způsobem stravování a dalšími faktory. V České republice se nejčastěji objevují nákazy žloutenkou typu A, B a C. Zejména žloutenka typu C se v posledních letech stává velkým medicínským a ekonomickým problémem. Počet nemocných hepatitidou typu C celosvětově stoupá, ČR nevyjímaje. Nemoc se přenáší krví a mnohdy je obtížné ji diagnostikovat. Nejrizikovějšími přenašeči jsou injekční uživatelé drog. Jelikož se proti ní zatím nedá očkovat, jedinou prevencí je vyšetření dárců krve, používání jednorázových jehel a při sexuálním styku používání kondomu. 6

„Mezi našimi klienty jsme loni evidovali celkem 2 180 pacientů nemocných žloutenkou. Nejčastěji se u nich vyskytovala žloutenka typu C, a to u 1 075 z nich. Nemocných s hepatitidou typu B bylo 625. Dobrou zprávou je, že se loni výrazně snížil počet nemocných žloutenkou typu A, známou též jako nemoc špinavých rukou. Zaznamenali jsme jen 182 nemocných,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR, a dodává: „Celkově se roční náklady, které jsme loni vynaložili na léčbu všech typů žloutenky, vyšplhaly až na 109,4 milionů korun. Z toho padlo téměř 83 milionů právě na léčbu typu C.“

Prevencí je očkování a mytí rukou

Nejspolehlivější ochranou před nákazou žloutenky je kromě důkladné osobní hygieny rovněž očkování. To je možné proti typu A a B, vakcína proti hepatitidě typu C je momentálně ve fázi klinického testování. V České republice se od roku 2001 plošně očkují děti proti hepatitidě typu B. Očkování proti typu A je sice možné, není však státem hrazeno a pacienti si ho musí zaplatit sami. 4,6 Na oba typy očkování přispívá svým klientům Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. „Našim klientům v rámci fondu prevence poskytujeme příspěvek na očkování proti hepatitidě ve výši 500 Kč. A to jak na samostatné vakcíny proti typu A a typu B, tak i na kombinovanou vakcínu. Loni tuto možnost využilo více než 7 700 našich klientů, jimž jsme na preventivní očkování přispěli více než 3,8 miliony korun,“ upřesňuje Hana Kadečková.

ZP MV ČR loni vynaložila na léčbu žloutenky téměř 110 milionů korun. Dalšími téměř čtyřmi miliony přispěla na preventivní očkování.



