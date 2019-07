Letní podnikatelský kemp: nejlepší projekty mladých obdržely cenu

Již po čtvrté se na zámku Vilémov uskutečnil Letní podnikatelský kemp pro mladé z dětských domovů či ekonomicky znevýhodněných rodin. Letos se kempu zúčastnilo patnáct mladých lidí z České republiky a Slovenska. Celý týden se jim věnovali mentoři a poradci, mezi nimi byli i úspěšní absolventi z předchozích ročníků, aby společně připravili životaschopný podnikatelský projekt. Hodnotitelská komise složená z vyhlašovatelů a podporovatelů této aktivity na závěr kempu ohodnotila všechny podnikatelské projekty, které před ní účastníci kempu prezentovali, a nejlepším z nich udělila ceny.





Pořadí vítězných projektů:

1. místo: Ladislav Šenkyřík, mobilní aplikace pro fitness centra, která sdružuje jak trenéry, tak i zájemce o zdravý životní styl a usnadňuje jejich vzájemnou spolupráci.

2. místo: Gabriela Sedláčková, Pancakehouse – nabídka bramborových placek podle receptu „Po babičce“ – verze: sladká, slaná a vegetariánská.

3.místo: Petr Havelka, restaurace „Kozí bouda“ zaměřená na využití zdravých lokálních potravin od farmářů pro přípravu zdravých pokrmů a prodej mléčných výrobků.

Cena yourchance: Gabriela Sedláčková, Darina Nunhartová ( Obdržely knihu Velké ženy z malé země. ) Renata Mrázová



Cena prof. Milana Zeleného: Petr Havelka;

Cena sympatie: Roman France;

Cena za největší zápal: Iveta Raková (Bryan)

Ocenění si vlastně odneslo všech 15 účastníků kempu, a to za svoji aktivní práci při vytváření vlastních podnikatelských projektů.

Složení Hodnotící komise:

· Nadace ZET: profesor Milan Zelený, Martin Rada – CEO AGROTEC a.s., Olga Girstlová – podnikatelka, Kristina Soukupová – podnikatelka, Jana Víchová – koučka a mentorka

· yourchance: Jana Merunková, spoluzakladatelka a ředitelka yourchance o.p.s.

· ČMA: Milan Mostýn, ředitel komunikace a tiskový mluvčí ČMA

· Sponzoři: Dušan Pavlů – OVBAllfinanz, a.s., Luděk Hanáček – Deloitte CZ Services s.r.o., Maxim Dužek – projekt Podnikni to!

Projekt kempu podporují významní podnikatelé, úspěšní manažeři, malé i střední firmy a živnostníci, kteří se osobně kempu účastní. Zde mohli přímo jednat s mladými lidmi, jimž finančně podpořili jejich účast. Díky tomu vzniká neformální atmosféra osobních setkání a zajímavých diskusí.

Své zkušenosti z podnikání v letošním 4. ročníku kempu přijeli předat významní a úspěšní podnikatelé:

Pondělí 15.7: Peter Krištofovič – zakladatel finanční skupiny ArcaCapital a.s.

Libor Hoření – zakladatel portálu Toprecepty.cz

Úterý 16.7: Jannis Samaras– zakladatel Kofola, Ugo

Středa 17.7: Petr Ludwig – GrowJOB, autor knihy Konec prokrastinace

Čtvrtek 18.7: prof. Milan Zelený – známý česko-americký ekonom

Pátek 19. 7: Jan Smigmator – český jazzový zpěvák

Jan Vlachynský – zakladatel sítě netradičních brněnských barů

Nedílnou myšlenkou projektu je nacházení nových mentorů a spřátelených společností, kteří by se partnersky zapojili do projektu Letního podnikatelského kempu.

O letním podnikatelském kempu

Dlouhodobým posláním kempu je příprava mladých lidí na úspěšné zařazení do běžného života po odchodu z dětského domova nebo azylových domů. Seznámit má mladé lidi s tím, co je to být dobrým zaměstnancem, ukázat, jak se stát profesionálem ve svém oboru a hlavně, jak začít podnikat a předat mladým lidem informace, znalosti, a inspiraci dobrých příkladů. Program klade důraz na vzdělávání a osobní rozvoj jednotlivých účastníků. Podporuje a vytváří jejich zodpovědnost za uplatnění na trhu práce a v podnikání. Je zaměřen na tvorbu vlastního podnikatelského modelu každým z účastníků. Projekty mohou být rozvojové, zaměřené na vyjasnění vlastního potenciálu znalostí a dovedností, ale i přímo realizační vlastních podnikatelských nápadů.

