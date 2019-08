Stanice zachránila vzácné ledňáčky, našla jim adoptivní rodiče

Pražská záchranná stanice zachraňovala vzácná mláďata ledňáčka říčního. Ptáčkům s pomocí ornitologů našla náhradní rodiče. Bez nich by se totiž nenaučili přežít v přírodě.

Vyhladovělá mláďata ledňáčků našla ornitoložka, která hnízdění ledňáčků v říčním břehu Rokytky v Nedvězí dlouhodobě sledovala.

"Podle hlasitého žadonění mláďat, absence dospělých ledňáčků a uhynulého mláděte u vstupu do hnízdní nory poznala, že ledňáččí rodinu postihla nějaká tragédie a mláďata se ocitla bez rodičovské péče," napsala na facebooku Záchranná stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy.

Nálezkyně kontaktovala záchrannou stanici, která si je převzala do péče. O takto malá mláďata ledňáčků se údajně stanice starala poprvé. Pečovala o ně 10 dní. "Za tu dobu se mláďata zotavila a dostala opět do dobré kondice," dodala stanice.

Zvířecí záchranáři měli velké obavy u budoucnost ptáčků. Bez dospělého vzoru se totiž nenaučí lovit potravu a přežít ve volné přírodě. "Způsob lovu ledňáčků je totiž velmi specifický a v mládí provázejí na rybolov své rodiče, od kterých mohou okoukat jejich dovednosti," vysvětlili záchranáři.

"Abychom jim ale zvýšili šanci na přežití ve volné přírodě, rozhodli jsme se je přidat do dvou nor ledňáčků, kteří měli stejně stará mláďata a měli jich tolik, aby ta naše neohrozila jejich vlastní potomky," popsala stanice. Do hnízdních nor náhradních rodičů umístili dvě mláďata, třetí nakonec bohužel uhynulo.

Vhodné adopční páry údajně vybrala ornitoložka, která ledňáčky přinesla, po konzultaci s jinými ornitology. Ptáčci dostali ornitologické kroužky. "Budeme doufat, že se o nich dozvíme pozitivní zprávy," zakončila stanice.





