Ekologie v praxi na vsi: Mikolajice mají biomikroelektrárnu, Vsetín vratné kelímky a textilní sáčky

Pro vsetínské zastupitelstvo je životní prostředí a nakládání s odpady prioritou, proto si dalo za cíl maximálně omezit používání jednorázových plastů. V boji s odpady má městu pomoci nový systém pro používání vratných nápojových kelímků. Návštěvníci různých sportovních, společenských a kulturních akcí ve městě si mohou nyní načepovat nápoje do vratného kelímku.

„Po zavedení vratných kelímků vidíme, že koše po skončení akce nepřetékají a technické služby vyvážejí mnohem méně odpadu. Vratný kelímek je nejen ekologický, ale také velmi komfortní. Na akci si ho můžete dát za pas nebo tričko a ruce vám zůstávají volné, takže v nich můžete držet třeba své dítě,“ uvádí hlavní výhody plastových kelímků Simona Hlaváčková, místostarostka Vsetína. V případě vratných kelímků město počítá s vybudováním půjčovny, kterou budou moct využívat organizace na území města i okolní obce.

Plastové sáčky mohou lidé nahradit ekologickým textilním pytlíkem

Ke snížení množství plastového odpadu mohou občané Vsetína přispět též používáním textilních sáčků. Obyvatelé města nyní spotřebují téměř 10,5 milionu kusů igelitových nebo mikrotenových sáčků ročně. Znovupoužitelné textilní sáčky vyrábí město ve spolupráci s neziskovým sektorem. „Pokud v obchodě vložíte pečivo do textilního pytlíku a necháte ho v něm doma, pečivo neplesniví a neztrácí chuť. Lidé rovněž při používání textilních sáčků hned vidí, že v koši nemají tolik plastů. Pozitivní je i to, že naši občané mohou podobnými drobnostmi ovlivnit globální problémy,“ doplňuje Hlaváčková.

Energie z obnovitelných zdrojů pro obec

V obci Mikolajice využívají obnovitelné zdroje, které šetří nejen obecní pokladnu, ale také zajišťují energetickou soběstačnost v době krize. Na střechách obecních domů najdete fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 10 kWp, kterou doplňuje bateriové úložiště. Součástí energetického systému obce je též mikroelektrárna WAVE, která v roce 2015 zvítězila v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR v kategorii Nápad. Toto zařízení produkuje elektřinu i teplo pro obecní budovy, a to spalováním biomasy. Propracovaný řídicí systém zajišťuje, aby všechny obecní energetické zdroje pracovaly téměř samostatně s minimálním zásahem obsluhy.

„Náš projekt je komplexní. Elektřinou a teplem zásobujeme například hasičskou zbrojnici a kulturní sál, kde máme zřízeno krizové centrum. V případě krize si sami zajistíme elektřinu i teplo,“ vysvětluje Martin Krupa, starosta obce Mikolajice. Obec má v plánu instalovat úsporné veřejné osvětlení a začlenit ho do systému, namontovat další fotovoltaické články a rozšířit bateriové úložiště.

Vítěznou firmu vybírá veřejnost

Oba projekty nominované v soutěži E.ON Energy Globe v kategorii Obec teď soutěží o hlasy veřejnosti. „O vítězném projektu rozhodnou lidé v online hlasování. Odměnou za podpoření projektu může být auto ŠKODA SUPERB iV s plug in hybridním pohonem na tři měsíce zdarma, elektrokolo od společnosti svetelektrokol.cz nebo poukázky do Hornbachu,“ říká Vladimíra Glaserová z organizačního týmu soutěže. Hlasovat pro jeden ze dvou ekologických projektů mohou lidé na stránkách www.energyglobe.cz do 15. září.

