Výrazně zdraží mléko či sýry, opravdu za to mohou hraboši?

Přemnožení hraboši mohou podle odborníků i za to, že zdraží mléko. Prý se přesouvají do polí s krmnými plodinami a krávy potom nemají co žrát. Chovatelé jsou tak nuceni přistoupit k různým alternativám nebo sahat do zásob. Kromě ceny se může zvýšená populace hrabošů promítnout i na kvalitě mléka a jeho množství.

Mléko ve většině rodin patří k základním surovinám. Litr čerstvého aktuálně stojí v průměru 19 korun, trvanlivé polotučné pak 14 korun. Do peněženek ale zřejmě už brzy sáhneme hlouběji. Můžou za to hraboši.

"Hraboši, kteří třeba na jižní Moravě už prakticky zdecimovali porosty obilovin, se nám dnes přesouvají do krmných plodin, tedy do jetelů a vojtěšek," řekl tajemník Agrární komory ČR Jan Doležal.

A právě vojtěška je podle chovatelů společně s obilninami pro dojnice jedním z nejdůležitějších bílkovinných krmiv. Pokud jí nebude dostatek, musí se potrava nahrazovat.