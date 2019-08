Napadení vší dětskou provázejí mýty a předsudky

Napadení vší dětskou je onemocnění, které nazýváme pedikulóza. Veš je malý parazit, který sice nepřenáší závažné choroby, ale když se ve vlasech objeví, je to velmi nepříjemné. Jeho přítomnost se projevuje nesnesitelným svěděním, dermatitidou, v některých případech dokonce zvýšenou teplotou či zvětšením mízních uzlin.1 Protože jde o parazita velmi rozšířeného, potkáme se s ním alespoň jednou za život skoro všichni. V každé rodině se pak najde nějaký zaručený recept, jak se zavšivením bojovat. Ale pozor! Mnohé „babské“ rady jsou jen mýty, které nejen, že nefungují, ale mohou být i nebezpečné.

Mýtus č. 1 - Vši jsou známkou špatné hygieny

To, že vši mají v oblibě jen špinavé hlavy, je jeden z nejrozšířenějších mýtů. Ano, tyto malé potvůrky se u „špindírů“ drží daleko déle než u lidí, kteří na hygienu dbají a okamžitě se jich snaží zbavit. Nicméně platí, že vši chytí i ti, kteří si hlavu myjí denně. Paradoxem je, že veš umí velmi dobře plavat, takže si ji můžeme odnést i z veřejného bazénu.

Mýtus č. 2 - Veš dětská napadá jen děti

Už samotné jméno tohoto parazita je poněkud zavádějící. Ačkoliv děti jsou vešmi ohroženy nejvíce, ani jako dospělí vůči nim nejsme imunní – tedy pokud máme vlasy. Chytit veš navíc můžeme prakticky kdekoliv, kde je větší počet lidí: „Veš se nejčastěji přenáší přímým kontaktem, kterému se nevyhnou jak školní děti, tak dospělí. Veš sice neumí skákat ani létat, zato perfektně leze. Proto ji můžete chytit například i v autobuse či v kině,“ říká PharmDr. Ivana Lánová, odborná konzultantka lékáren BENU.

Mýtus č. 3 - Psí šampon je nejlepší

Na internetu najdete mnoho rad, jak se zbavit vší. Častým typem na webech pro maminky je i použití „zázračného“ šamponu na parazity určeného pro zvířata. Na to pozor! Tyto přípravky nejsou v žádném případě určeny pro člověka, protože obsahují chemikálii, která je již pár let v přípravcích pro lidi zakázána. Důvod je prostý – naše tělo skrze kůži vstřebá i nebezpečné chemické látky obsažené ve „zvířecím“ šamponu či spreji. Další nebezpečnou radou je použití petroleje. Ten může vážně poleptat pokožku hlavy, navíc je to snadno vznětlivá hořlavina.

Mýtus č. 4 – Vši přežijí kdekoliv

Vši vlasy nikdy dobrovolně neopouštějí. Když totiž přijdou o přísun krve, ztratí při teplotě 18 °C schopnost pohybu za 35 hodin. Při teplotě 26 °C se přestanou hýbat už během 24 hodin. Avšak sát krev přestanou v důsledku dehydratace už dávno předtím.2

Mýtus č. 5 - Jedinou prevencí je ostříhání vlasů

Naštěstí už nežijeme v době, kdy bylo jediným řešením ostříhat zavšivenou hlavu na krátko. Vší se dnes dá zbavit bez větších obtíží pomocí šamponu či spreje s insekticidem nebo přírodnějšími přípravky s olejnatými látkami, které koupíte v lékárně. Vsadit můžeme i na prevenci, která se hodí zejména před nástupem dětí do školy: „Můžeme použít preventivní přípravky odpuzující vši ve formě speciálních sprejů, či rostlinné silice rozpuštěné v oleji. Vhodný je například olej z čajovníku australského neboli tea tree olej, či olej z eukalyptu. Ten kápněte přímo do běžného šamponu, kterým myjete vlasy, nebo vetřete do vlásků, do pěšinky a za uši,“ doporučuje PharmDr. Lánová.

