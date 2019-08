Festival Prototyp chystá platformu: spolupráci umělců, vědců a technologických firem

Festival umění, vědy a technologií Prototyp na podzim opět zaplní Pavilon A brněnského výstaviště a představí svou vizi budoucí spolupráce zdánlivě oddělených sfér společnosti. V pátek 18. října 2019 akci zahájí módní performance, audiovizuální show a hudební program. Po celý víkend 19.–20. října budou probíhat workshopy, přednášky a festival Brno Mini Maker Faire 2019. Pravidelnou součástí festivalu je expozice uměleckých děl autorů z Čech i ze zahraničí, reflektující spojení umění, vědy a technologií.

6. ročník festivalu Prototyp bude letos pro veřejnost oficiálně zahájen 18. října ve večerních hodinách v Pavilonu A v areálu brněnského výstaviště, tedy netradičně na stejném místě jako v loňském roce. Nedílnou součástí zahajovacího večera bude módní performance, která každoročně tvůrčím způsobem reflektuje trendy v oděvním průmyslu i v technologiích a vzájemně tyto oblasti propojuje. Tzv. Rotunda, kde se bude převážná část festivalu konat, je jako stvořená pro to, aby se v ní odehrávalo něco výjimečného – a i letos bude speciálně pro tento prostor vytvořena audiovizuální show od uskupení VISUALOVE, kteří mají na svědomí např. obří nafukovací měsíc na Kraví hoře a další instalace, které byly v uplynulých letech k vidění na různých místech Brna. Po celý večer bude možné navštívit expozici uměleckých děl a zaposlouchat se do rytmů elektronické hudby různých interpretů, která bude znít až do pozdních nočních hodin.

Součástí sobotního a nedělního programu bude kromě umělecké expozice také série odborných přednášek a workshopů z oblasti umění, vědeckých objevů či trendů v technologiích. Speciální programový blok Kreativní Evropa se bude věnovat umělé inteligenci a všemu, co s ní souvisí. Významnou součástí víkendového programu bude festival moderních kutilů Brno Mini Marker 2019, který se bude konat pod stejnou střechou, ve stejný čas a návštěvníkovi bude stačit jedna vstupenka na obě akce. Brněnští kutilové také jistě znají otevřenou digitální dílnu FabLab, která v rámci festivalu doveze nejen nadupaný kamion FabLab Experience.

„Cílem Prototypu je vytvořit platformu, která bude fungovat celoročně. Formou menších akcí, přednášek či workshopů bychom rádi oživili brněnské veřejné dění a zakončili to vždy na podzim jednou akcí, na které se ukáže výsledek celoroční spolupráce,“ sdělil koordinátor festivalu Michal Okleštěk, podle kterého spolupráce s dalšími institucemi, univerzitami a firmami přinese do Brna nejen nové talenty a návštěvníky z různých krajů či států, ale i nové příležitosti pro rozvoj a mezioborové setkávání odborné i laické veřejnosti. Letošní ročník festivalu Prototyp se pokusí v menším měřítku ukázat, jak může vypadat kulturně-technologický prostor Brna v příštích letech.

•••Festival Prototyp vznikl v roce 2014 jako akce s cílem propojovat svět umění, vědy a technologií. Spojením zdánlivě vzdálených oblastí vzniká každoročně kulturní událost pro široký okruh návštěvníků. Za 5 let se festival vyvinul v tradiční akci brněnského podzimu, která se díky spolupráci s mnoha jihomoravskými institucemi a firmami neustále rozšiřuje a proměňuje. Během 5 uplynulých ročníků festival Prototyp navštívilo více než 9000 návštěvníků, vystavovalo zde přes 90 umělců a proběhlo přes 40 workshopů a přednášek.