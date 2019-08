Festival regionálních potravin v Plzni i předávání certifikátů Regionální potravina

O prestižní značku, která je synonymem kvality a poctivosti místních výrobců, se v Plzeňském kraji ucházelo celkem 106 produktů od 38 výrobců. Největší zájem byl o kategorii Pekařské výrobky včetně těstovin. Samotný akt slavnostního udělení certifikátů oceněným výrobcům proběhne v pátek 30. srpna ve 14 hodin na nádvoří Plzeňského Prazdroje.

Festival otevírá své brány návštěvníkům již v 11 hodin a svou pohostinnou náruč bude nabízet až do 17 hodin. Dnem plným dobrého jídla, chutí a vaření vás provede moderátor Stanislav Jurík. Děti si užijí zábavné farmářské aktivity nebo oblíbenou zahradnickou dílnu Aleny Lehmannové a dospělé jistě naláká škola čepování piva. Po zahájení festivalu hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem vypukne kuchařská show, která bude pomyslným soubojem české a bavorské kuchyně. Během dne zahraje bavorské hudební Duo Gerhard und Franz, od 15 hodin předvede jedinečnou kuchařskou show šéfkuchař Jan Punčochář a na závěr zahraje kapela ŠVEJK c. k. ŠRAML. Nouze tedy nebude nejen o dobroty, ale ani o zábavu.

Soutěž Regionální potravina letos slaví první kulatiny. Za 10 let své existence si vybudovala renomé a popularita výrobků se značkou Regionální potravina stoupá. Získat ji mohou pouze malí a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. A co vše se skrývá pod přívlastkem regionální? Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky jsou pevně spjaty s daným regionem, často se jedná o krajové speciality, které ctí tradici a respektují řemeslo.

Oceněné výrobky nejen výrazně obohacují zdravý a hodnotný jídelníček spotřebitelů, ale také podporují lokální výrobce a pomáhají nakupujícím orientovat se na trhu. Obliba soutěže stoupá. Letos se v daném kraji přihlásilo 38 výrobců se 106 výrobky. Největší zájem byl o kategorii Pekařské výrobky včetně těstovin.

Značku Regionální potravina Plzeňského kraje 2019 obdržely tyto výrobky:

Kategorie: Výrobek a výrobce: 1. Masné výrobky tepelně opracované Farmářský bok z Čečkovic AB Bor, s.r.o. 2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy Procházkova výpečková pomazánka Jaroslav Procházka 3. Sýry včetně tvarohu VALENTÝN Ing. Pavel Kvita 4. Mléčné výrobky ostatní BIO jogurtové kozí mléko Luděk Maruna 5. Pekařské výrobky včetně těstovin Svatební koláček tvarohový Marie Vondrovicová 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek MüsLenky s jablky Lenka Havlová 7. Alkoholické a nealkoholické nápoje Sirup Rakytníkový s malinou Od Macháčků s.r.o. 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě Hruška s medem Mgr. Jaroslava Frančíková 9. Ostatní Šnečí jatýrka Jiří Studnička

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina po dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době je oceněno 410 produktů od 324 výrobců.



Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF

