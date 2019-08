Architektura ve filmu, architektura pro film

Festival Film a architektura reflektuje aktuální témata, fenomény či problémy současné architektury a urbanismu. Celovečerní filmy, které doplní krátké experimentální či autorské filmy, budou uvedeny na patnácti místech po celé republice, včetně Prahy, Brna, Ostravy, Hradce Králové či Pardubic. Stejně jako u festivalu Den architektury se programem prolínají témata Svobodné architektury a Bauhausu, který letos slaví 100 let od svého založení. Návštěvníci se mohou těšit také například na dokumenty o architektech Franku Lloydu Wrightovi a Bohuslavu Fuchsovi nebo nejslavnějším průmyslovém designérovi současnosti Dieteru Ramseovi. Dále na snímek mapující poslední starou čtvrť jednoho z nejlidnatějších měst Číny Čchung-čchingu nebo dokument citlivě propojující svět starousedlíků, turistů a byznysmenů v Benátkách. V některých případech proběhne projekce filmů za účasti jejich autorů.

Již 19. září zvou pořadatelé na tzv. festivalový Warm up do kina Světozor, kde bude uveden dánský snímek The Human Shelter za účasti Jorda den Hollandera, architekta, filmaře a hlavního kurátora Architecture Film Festival Rotterdam a propagátora architektury Adama Gebriana. Snímek se pak vydá na krátkou pouť po dalších kinech po ČR. 6. října bude snímek uveden v Praze ještě jednou, tentokrát se projekce osobně zúčastní režisér Boris Bertram. Filmový experiment The Human Shelter se skvěle trefil do momentální společenské nálady ve světě. Režisér v něm hledá odpovědi na jednoduchou otázku, čím je pro nás domov. Různé podoby i formy lidského obydlí poznáváme díky filmu hned na čtyřech kontinentech. Na zahajovací projekci naváže 20. 9. V CAMPu samostatná přednáška Jorda den Hollandera na téma Cycling Cities.

Kompletní program je k dispozici na www.filmarchitektura.cz a www.denarchitektury.cz. Cizojazyčné filmy jsou uváděny vždy s českými nebo anglickými titulky. Festival je určen široké veřejnosti napříč generacemi se zájmem o architekturu, urbanismus, design a umění.

Program festivalu Film a architektura, který zamíří do kin mezi 1. až 7. říjnem., má několik tematických bloků. Téma svobodné architektury navazuje na hlavní téma mateřského Dne architektury v letošním roce, 30 let života ve svobodě. Rok 1989 přinesl možnost skutečně svobodného tvůrčího vyjádření, které však potřebuje svobodné myšlení, jež není svázané konvencemi, předsudky a ani stereotypy. Stavby, architekti i uživatelé architektury, které festival představí, tuto svobodu dokonale reprezentují. Sem patří film i Aires Mateus: Matter in Reverse, v němž se slavný portugalský architekt zamýšlí nad úlohou architektury. Vypráví o tom, jaké jsou její základní principy a hodnoty, i o tom, co ho na ní fascinuje. The Proposal je první celovečerní dokumentární snímek a závěr rozsáhlého projektu The Barragán Archives, ve kterém americká umělkyně Jill Magid zkoumá napadené dědictví nejslavnějšího mexického architekta Luise Barragána.

V americkém dokumentu Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America velšský architekt Jonathan Adams navštíví několik slavných staveb muže, jehož mnozí považují za největšího architekta v historii USA, aby objevil tajemství jeho organické architektury. Dalším monografickým dokumentem je český snímek Evropský architekt Bohuslav Fuchs, který shrnuje historický a současný význam díla Bohuslava Fuchse v tuzemsku i v zahraničí. Představí tak jednoho ze zakladatelů unikátní tradice brněnského funkcionalismu, mezi jehož nejvýznamnější stavby v Brně patří Zemanova kavárna či hotel Avion.

Tematický okruh Tváře měst představuje města nejrůznějších podob, velikostí, ambicí i problémů zejména prostřednictvím osobních výpovědí lidí, kteří v nich žijí. V dokumentu Last Days in Shibati režisér Dusollier strávil několik měsíců v poslední staré čtvrti ve třetím největším a nejlidnatějším městě Číny, padesátimilionovém Čchung-čchingu, aby detailně zachytil každodenní život na místě, které se ocitá pod hrozbou demolice. Snímek This Cold Life je věnován životu lidí v drsnou přírodou obklopeném špicberském městě Longyerbyren i jedinému obyvateli zaniklého hornického městečka Pyramiden. Italský dokument The Venice Syndrom, který vybral pro festival Adam Gebrian, představí romantické Benátky plné útulných zákoutí a půvabných kanálů v současné realitě a bez iluzí. Zachycuje právě probíhající kulturní a společenský zánik Benátek prostřednictvím masové turistiky 21. století a citlivě propojuje svět starousedlíků, turistů a byznysmenů v boji o místo na slunci.

Výročí 100 let od vzniku Bauhausu připomene dokument Vom Bauen der Zukunft, který popisuje fascinující příběh této školy a zařazuje ho do kontextu našeho aktuálního kulturního vývoje. Prostřednictvím rozhovorů s mnoha odborníky dokazuje, že duch Bauhausu žije dál. Španělský dokument Mies on Scene. Barcelona in Two Acts. mapuje vznik a rekonstrukci německého pavilonu v Barceloně, za kterým stojí Mies van der Rohe a Lilly Reich. Americký snímek Rams představuje jednoho z nejslavnějších průmyslových designérů současnosti Dietera Ramse, proslulého svým výrokem “Jednoduchost je klíčem dokonalosti”, odkazujícím právě na Bauhaus. Hudbu k filmu složil Brian Eno.

Zajímavý pohled na propojení architektury a filmu bude i poutavá vycházka v neděli 6. října Po zaniklých kinech s publicistou Josefem Vomáčkou, která povede nejvíce kinofikovanou oblastí první republiky - oblastí Václavského náměstí, Národní třídy a Perštýna. Připomene všechna kina, která zde postupně vznikla, fungovala a posléze také bohužel zanikla.

Celý festival uzavře 7. října v kině Světozor výjimečný večer ve spojení němého filmu a elektronické hudby. V mysteriózním thrilleru režiséra Roberta Wieneho Kabinet doktora Caligariho z roku 1920 architektura ovlivňuje všechny filmové složky: obrazovou, hereckou i scénickou. Živý hudební doprovod v podání ostravského uskupení FORMA připraví divákům nevšední filmový zážitek. Snímek je součástí zavedené sekce Archi.kult, představující vždy jednoho zástupce, který se výrazně zapsal do dějin. Před projekcí se zájemci mohou zúčastnit exkurze po kině Světozor.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy