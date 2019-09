Sezóna rajčat vrcholí: 6 netradičních receptů z rajských jablek

Nadbytek letošní úrody rajčat můžete snadno využít! Přinášíme vám řadu chutných tipů a recepty, jak s nimi můžete naložit. Vyzkoušejte vyrobit například domácí kečup, džem nebo pesto.

Recept na domácí kečup

Budete potřebovat:

1.5 kg rajčat

250 g cibule

250 g kapie

250 g jablek

5 lžic cukru

1.5 lžíce soli

150 ml octa 8%

1 chilli paprička

1 stroužek česneku

1 lžička mletého zázvoru

2 lžíce mleté sladké paprik,

3 bobkové listy



Postup:

Omytá rajčata nakrájejte na osminky a ve velkém hrnci je rukama pořádně promačkejte. Osolte je asi lžící soli a povařte pod pokličkou do změknutí. Rozvařená rajčata poté přes sítko propasírujte a znovu přiveďte k varu spolu s pokrájenou cibulí, paprikou a jablkem. Do vroucí tekutiny přidejte i nadrobenou chilli papričku, mletý zázvor a papriku, nakrájený česnek, 2 lžíce cukru a polovinu octu. Hřebíček a bobkové listy zabalte do kousku plátýnka, abyste nemuseli kečup znovu cedit, a také vhoďte do rajčatové směsi.

Povařte do změknutí veškeré zeleniny, vyndejte balíček s kořením a rozmixujte dohladka. Pokud by byla směs příliš řídká, ještě ji chvíli povařte, aby se odpařilo víc vody. Hotový kečup dosolte, doslaďte a okyselte podle chuti – zde také velmi záleží na druhu a zralosti rajčat. Rozdělte do vymytých sklenic, které obraťte dnem vzhůru a nechte takto do druhého dne vychladnout.

Recept na rajčatové pesto

Budete potřebovat:

400 g rajčat

10 lžic octa

4 stroužky česneku

4 lžíce piniových oříšků

4 lžíce strouhaného parmazánu

bylinky na dochucení (bazalka, oregáno, tymián)

Postup:

Rajčata rozvařte v trošce vody s octem. Přidejte ořechy a rozmixujte na pyré. Vše dochuťte utřeným česnekem a parmezánem. Na pánvi rozehřejte olivový olej, přidejte rozmixovanou směs, dochuťte bazalkou, oreganem a tymiánem. Míchejte do té doby, než se vytvoří hustá omáčka. Ještě horkou směsí naplňte zavařovací skleničky.

Recept na rajčata sušená v troubě

Budete potřebovat:

1 kg rajčat

8–10 stroužků česnek

3–4 lžíce sušené bazalky

olivový olej

mořská sůl

Postup:

Elektrickou troubu si předehřejte asi na pětašedesát stupňů Celsia, plynovou zapněte na první stupeň. Na plech položte papír na pečení a na něj rozprostřete nakrájená rajčata. Můžete je osolit, ochutit bylinkami, česnekem nebo lehce zakápnout olivovým olejem. Pak už je jen vložte do trouby. Důležité je, aby odpařující se vlhkost mohla unikat ven. Troubu proto nezavírejte úplně. Použijte třeba vařečku. Vložte ji mezi dvířka tak, aby zůstala pootevřená asi na jeden centimetr.

V průběhu sušení je pak třeba rajčata obrátit, jen tak dobře proschnou i z druhé strany. Celý proces trvá zhruba deset až dvanáct hodin.

Recept na nakládaná rajčata

Budete potřebovat:



500 g menších rajčat,

300 ml rostlinného oleje

2 lžíce olivového oleje

čerstvé bylinky (tymián, oregano, rozmarýn),

sůl a pepř



Postup:

Rajčata omyjte, rozkrojte a vyndejte dužinu. Rozehřejte troubu na 150 stupňů Celsia a na plech dejte pečicí papír. Na něj pak rozložte rajčata a pokapejte je olivovým olejem, osolte a přidejte trošku cukru. Pečte 30 minut, pak snižte teplotu na 70 stupňů a pečte asi deset hodin s pootevřenými dvířky. Rajčata by se měla v troubě vysušit.

Vysušená rajčata naskládejte do sklenice společně s bylinkami. Na závěr je zalijte horkým olejem a dobře uzavřete. Na tmavém a chladném místě by vám měla vydržet asi 3 týdny.



Recept na rajčatovou hořčici

Budete potřebovat:

2 kg rajčat

8 lžic cukru

3 velké cibule

1/2 velkého panáků oleje

Postup:

Všechnu zeleninu nakrájejte na drobné kostičky a vařte ji, dokud se nevytvoří hustá směs. Pak přidejte ostatní suroviny. Mixujte a přepasírujte. Horkou směs plníte do sterilizovaných sklenic.

Recept na rajčatový džem

Budete potřebovat:

2 kg rajčat (nejlepší jsou cherry nebo datlová)

400 g krystalového cukru

6 citronů

1/2 šálku čerstvé bazalky

1 chilli paprička



Postup:

Rajčata nakrájejte na poloviny. Ty naskládejte na pečicí papír a pečte v troubě při 180 °C přibližně 35 minut. Upečená rajčata nechte vychladnout, poté je zbavte slupek. Pak je dejte do hrnce spolu s cukrem a šťávou, kterou rajčata na plech pustila. Povařte 10 minut a přidejte šťávu z citronů a kůru z jednoho pečlivě omytého citronu. Vařte až do zhoustnutí, pak přidejte pokrájenou bazalku a chilli papričku.



Nandejte do menších skleniček a zavařujte 15 minut. Pokud nemáte rádi pikantní, vyřaďte z receptu chilli papričku.



