Signal Festival bude provázet téma revoluce a chystá největší instalaci ve své historii

Sedmý ročník Signal Festivalu představí návštěvníkům 18 uměleckých instalací od tvůrců z České republiky i ze zahraničí. Světelné a site-specific instalace budou spolu s videomappingy k vidění na třech trasách, které povedou Malou Stranou, Starým Městem a Karlínem. Festival bude provázet společné téma, kterým se k 30. výročí od významných společenských změn v České republice stala revoluce.

Mezi nejvýraznější česká jména letošního ročníku patří architektka Eva Jiřičná a čechoargentinec Federico Díaz, který spolu s dalšími vybranými umělci tvoří pod záštitou globální iniciativy Big Light. Mapa provázející po jednotlivých instalacích bude letos poprvé zadarmo v rámci festivalové aplikace díky spolupráci s partnerem ING bankou. Festival digitální a kreativní kultury se uskuteční od čtvrtka 10. října do neděle 13. října. Slavnostní zahájení proběhne 10. října v 19 hodin na Smetanově nábřeží u nejrozsáhlejší instalace v historii festivalu od audiovizuálního umělce Jakuba Peška.

Signal Festival 2019 nabídne 9 instalací od českých a 9 od zahraničních autorů. Z celkem 18 instalací bude 12 umístěných na zcela nových lokacích a návštěvníci se nově podívají například do areálu Invalidovny nebo Ministerstva dopravy. Na Smetanově nábřeží vznikne největší instalace v historii celého festivalu, která pomocí laserů pokryje 180 000 m3 mezi nábřežím a Střeleckým ostrovem. Nově se součástí hlavního programu stane audiovizuální performance v kostele U Salvátora od čtveřice mladých umělců, kteří pomocí světel, kouře a varhanní hudby vytvoří jedinečný zážitek. Festival bude bohatší o dětský program Signal Playground a doprovodný program doplní procházky Signal Walks. Novinkou letošního ročníku je také mapa zadarmo v rámci mobilní aplikace.

Sedmý ročník festivalu přinese díla významných osobností české umělecké scény, mezi které se řadí světově uznávaná architekta Eva Jiřičná se studiem AI - DESIGN. Tajemný světelný objekt umístěný ve Vojanových sadech přiměje návštěvníky k vlastní sebereflexi a možná i proměně a téma revoluce se v něm odráží na mnohem osobnější rovině. Další výraznou zastávkou letošního Signal Festivalu je prezentace globální iniciativy Big Light, která vyzvala umělce česko-argentinského původu Federica Díaze, aby společně s Janem Hladilem, J. M. Ledgardem, Dmitrij Nikitinem, skupinou Rafani a dalšími pomohli veřejnosti představit její historii. České digitální a audiovizuální umění silně ovlivňuje a formuje umělec Jakub Pešek, zakladatel Lunchmeat festivalu a autor nejrozsáhlejší instalace v historii Signal Festivalu, která vznikne za podpory partnera festivalu ING banky. Site-specific instalaci diváci uvidí nad vodní hladinou na 180 000 m3 mezi Smetanovým nábřežím a Střeleckým ostrovem a objeví tak netušené možnosti vystavování uměleckých děl ve veřejném prostoru.

Letošní ročník provází hlavní téma, které stejně jako loni poskytlo historické výročí. „Třicet let od sametové revoluce jsme se rozhodli zamyslet nad tím, co vlastně slovo revoluce dnes znamená. Není to pro nás jenom pohled do minulosti. Vnímáme ji jako výhled do budoucna a jako změnu, zdokonalení a radikální proměnu, ať už celku nebo jednotlivce,“ vysvětluje Matěj Vlašánek, vedoucí programu. Stejně různorodě se téma odráží v jednotlivých instalacích. Konkrétní moment československé historie připomene instalace Trabi na Petříně, na kterou se spojilo studio Signal Production s organizací Post Bellum. Audiovizuální instalace skládající se z deseti automobilů značky Trabant připomene útěk východoněmeckých Němců na podzim 1989, po kterém na Petříně a v jeho okolí zůstalo kolem tisíce opuštěných trabantů. Projekt nabídne skrze audiovizuální projekce vzpomínky obou stran, Čechů i Němců. Revolučnímu podzimu roku 1989 se bude věnovat i hravý videomapping od italského studia ILLO na Lyčkově náměstí v Karlíně. „Pro festival typická hra světel a stínů v symbolické rovině připomíná neustálý boj mezi pravdou a dezinformacemi. Což je téma, které rezonovalo ve společnosti při sametové revoluci před třiceti lety a stejně rezonuje i dnes. Přeji si proto, aby pořadatelé i návštěvníci festivalu neztráceli orientaci a vždy nalezli to správné světlo,“ doplňuje Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

„Samotný Signal Festival od svého počátku prošel také revolucí. Z přehlídky videomappingu a light designu jsme vyrostli v respektovaný festival digitálního umění a kreativní kultury a jednu z největších akcí v České republice, která pravidelně konfrontuje statisíce lidí s uměním ve veřejném prostoru. S každým novým ročníkem představujeme nová místa, postupy a spolupráce. Naším cílem už není jen samotná prezentace instalací, ale hlavně silný umělecký zážitek a představení a podpora současných umělců a společenských témat,“ říká Martin Pošta, ředitel festivalu.

Videomappingy letos rozehrají fasády budov na Malé Straně a na karlínské trase. Na Tyršův dům se po roční pauze vrací oblíbený 3D videomapping, tentokrát od ukrajinského studia SKILZ, které spojí příběh o lidské touze po lepší budoucnosti se silným vizuálním stylem. Fasádu kostela na Karlínském náměstí rozhýbe videomapping od tureckého studia Nohlab. Novinkou letošního roku je hravý videomapping od italského studia ILLO na budovu základní školy na Lyčkově náměstí.

6 instalací bude už potřetí součástí placené Galerijní zóny Signal Festivalu. Letos zahrnuje Muzeum hudby, kde turecký umělec Memo Akten představí dílo, ve kterém je světlo, obraz i zvuk řízeno stejnými matematickými postupy a algoritmy. Dále Ministerstvo dopravy s instalací od české umělkyně a designérky Kláry Horáčkové a Zrcadlovou kapli Klementina, kterou promění italské studio fuse*. Dalšími zastávkami Galerijní zóny je Invalidovna, Main Point Karlin a Vojanovy sady. Vstupné do všech šesti míst společně se vstupem na 3D videomapping bude letos možné zakoupit jednotně v rámci Signal Passu, který stojí 200 Kč v předprodeji, na místě 300 Kč.

Vrací se doprovodný program Transmit, letos v podobě panelových diskuzí a rozhovorů s vybranými umělci letošního ročníku a odborníky z oblasti moderních technologií. Novinkou je program pro děti Signal Playground, který zahrnuje dětské instalace, projekce a procházky pro malé návštěvníky spojené s kreativním workshopem.

Další důležitou novinkou ve vývoji festivalu je jeho ekologická proměna. Již nyní pracuje na několika aktivitách, které představí v průběhu října a ještě intenzivněji v dalších ročnících. Proměna začíná spoluprací s ekologickým projektem Sázíme stromy. „Rozhodli jsme se letos spojit síly s odborníky z ekologického projektu Sázíme stromy, který se zabývá obnovou zeleně v krajině a společně s návštěvníky chceme vysázet alej u obce Roztoky. Je to pouhý začátek, ale budeme rádi za každého, kdo se přidá,“ vysvětluje Martin Pošta. Letošní projekt je možné podpořit při koupi Signal Passu přes síť goout.cz anebo přímo na festivalu.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy