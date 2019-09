Šlapeme násilí na paty: opět v pražské Šárce, s kočárky i psy

"Z naší více než 20leté praxe víme, jak je důležité o domácím násilí veřejně mluvit. Domácí násilí přestává být v naší společnosti tabu - díky změnám v legislativě, mediální pozornosti a většímu počtu organizací v této oblasti.

říká Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky centra ACORUS.

Pochod má dvě okružní trasy

Dvě okružní trasy z kempu Džbán povedou opět malebným Šáreckým údolím. Je připravena 6kilometrová rodinná trasa, kde budou připraveny pro děti i dospělé úkoly na stanovištích. Za jejich splnění dostanou děti v cíli odměnu. Desetikilometrová turistická trasa je určena pro zdatnější chodce. Na obě trasy lze také vyrazit s kočárkem či se psím doprovodem.

Pochod bude slavnostně zahájen v 11 hodin v kempu Džbán. K tomu zazpívá sbor Asi hlasy. Registrace a start jsou pak otevřené až do 13 hodin. Startovné činí 150,- korun za dospělé, děti do 15 let jsou zdarma. Registrace možná předem online na www.acorus.cz. Připraveny jsou dárkové tašky od sponzorů pro prvních 100 online registrovaných účastníků.

Výtěžek z akce půjde na konto centra ACORUS na odbornou pomoc obětem domácího násilí.

Na odpoledne – od 13 hodin je v kempu Džbán připraven zábavný program pro celou rodinu, který zahájí herečka Ivana Jirešová. Dále vystoupí pop-jazzová zpěvačka Diva Baara a amatérská hudební uskupení The Conditionals a Floorless. Dále v kempu Džbán účastníci naleznou stánky s občerstvením a výtvarné dílny.

I v letošním roce se pochod pořádá za finanční podpory Městské části Praha 6 a Nadace O2.

ACORUS pomáhá obětem domácího násilí

Centrum ACORUS poskytuje - jako jedna z mála organizací - kromě poradenství také možnost ubytování v azylovém domě s utajenou adresou. Komplex odborných služeb je zde poskytován 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pracovnice/pracovník na nonstop telefonní lince vyhodnotí situaci a nabídne v případě akutního ohrožení zdraví nebo života okamžité krizové ubytování. Pokud se klientka potřebuje nejdříve zorientovat ve své situaci, ACORUS jí nabídne konzultaci v ambulantní poradně na Praze 7. Tam může využít odborné sociálně právní poradenství, psychoterapii či dostat právní informace. Veškeré odborné služby jsou klientkám (v poradně i klientům) poskytovány bezplatně.

"Sídlíme v budově, která je provizorní stavbou. Naším velkým úkolem je nyní získat nový azylový dům, který by vyhovoval současným standardům bydlení. Jde o zajištění bezpečného bydlení v důstojném prostředí. Klientky mohou i se svými dětmi v našem azylovém domě strávit až rok života. Tento rok je pro ně velmi důležitý. Pomáháme jim za tu dobu zmobilizovat psychické a fyzické síly tak, aby se mohly zařadit do běžného života bez přítomnosti násilí, " říká Iveta Wollerová.



