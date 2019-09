Den architektury: ve čtvrtek proběhne festivalový warm-up v kině Světozor

dánského režiséra Borise Bertrama. Projekce proběhne za účasti kurátora Architecture Film Festival Rotterdam Jorda den Hollandera a českého propagátora architektury Adama Gebriana, po promítání bude probíhat diskuze. Dokument, který se pyšní řadou ocenění, ukazuje, jak žijí různí lidé v různých koutek světa. Začíná v Norsku a končí na Islandu, mezitím se podíváme do New Yorku , uprchlického tábora v Iráku, ubytoven NASA na Havaji, maličkého bytu v Tokiu a do chýše v Nigérii.