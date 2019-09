5 aktuálních trendů, které harmonizují váš interiér

Od barev, přes materiály a doplňky, až k minimalismu a bezúdržbovosti - ať už jde o vyvážení zběsilého životního stylu nebo jednoduše o vytvoření klidného přístavu, stylisté letos na podzim hlásají, že interiérové trendy mají do našich domovů přinést především harmonii. Pojďte s námi prozkoumat novinky letošního podzimu v interiérovém designu.

Trend č. 1: Uklidňující hluboké tóny

Zelená, terakotová či modrá v těch nejhlubších odstínech, jaké si jen dokážete představit - přesně takové barvy by měly letos na podzim dominovat vašemu interiéru. Může k nim přibýt také tmavě hnědá nebo černá, ale bát se nemusíte ani temně okrové. Aby však interiér nepůsobil ponuře, je nutné tyto hřejivé tóny doplnit o výrazné detaily. U těch se doporučuje využít barvy, jako je jasně modrá nebo sytě korálová.

Pletené a háčkované plédy, deky či přehozy jsou již stálicí ve výbavě domácností, letos jsou v kurzu ale ručně pletené chunky deky obřích rozměrů, které zahřejí, i když se na ně jen podíváte. Dalším trendy materiálem je samet. Ten se dokonale vyjímá hlavně na polštářích všemožných tvarů, ale úžasně vypadá i sametová pohovka či křeslo. Neméně stylovým materiálem, který by letos neměl chybět v žádném interiéru, je hrubě tkaná bio bavlna nejen v přírodní krémové, ale také ve výrazných barvách, jako je například tyrkysová.

Záleží jen a jen na vás, zda si pořídíte nový svícen, lucernu, stropní svítidlo nebo třeba vázu či rám obrazu, ale zatímco v minulých letech vévodily interiérům naleštěné dekorace ve zlaté a stříbrné, v poslední době hrají prim měď a bronz s patřičnou patinou, která k těmto kovům zkrátka patří a je to právě ona, kdo dodává interiéru neopakovatelný šarm a dramatičnost. A pokud chcete být o krok napřed, sáhněte po dekoracích z tepaného železa, právě o těch se totiž hovoří jako o trendu pro roky příští.

V dnešní době nadbytku a absolutní dostupnosti všeho, na co si jen vzpomeneme, je čím dál více v kurzu minimalismus. A to nejen v případě doplňků a dekorací, kterých by mělo být v bytě poskrovnu, ale také u funkčních součástí interiéru, jako jsou například koberce, ubrusy nebo předložky. A výjimkou nejsou ani záclony a závěsy: „Stínicí technika se neustále vyvíjí a my se na tomto vývoji aktivně podílíme. Sledujeme nové trendy a úspěšně se nám s nimi daří držet krok," vysvětluje David Fichna ze společnosti ISOTRA, která se zabývá výrobou interiérové i venkovní stínicí techniky a dodává, že jejich vnitřní žaluzie dokonale splňují nároky na moderní minimalistické zařízení bytu: „Nabízíme žaluzie z mnoha materiálu a v nepřeberném množství barevných odstínů, takže si vybere opravdu každý. Oproti běžným záclonám a závěsům mají navíc naše žaluzie výhodu v tom, že je mnohem jednodušší je udržovat čisté."

Nikdo z nás nechce být otrokem své domácnosti, proto je při výběru nového nábytku, doplňků a zejména textilií důležité volit takové tvary, provedení a materiály, které se nám budou jednoduše udržovat v čistotě. Pokud tedy máte malé děti, domácí mazlíčky nebo například žijete v prašném prostředí velkoměsta, nespěchejte s výběrem svého nového vybavení a při pohledu na jeho krásu se důkladně zamyslete i nad jeho funkčností a bezúdržbovostí. Mezi nejnáročnější materiály přitom patří světlé textilie, textilie s vysokým vlasem a lesklé povrchy zejména v tmavých a sytých odstínech.

