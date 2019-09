Na Signal Festivalu přistane tajemný meteorit nesoucí poselství

Výročí sametové revoluce, hlavní téma letošního Signal Festivalu, se v instalaci Evy Jiřičné odráží s nadsázkou a vtipem vlastním této architektce. Zároveň v sobě tajemná instalace s ještě záhadnějším názvem A co kdyby to byla pravda nese morální poselství a pracuje s vlastní sebereflexí a proměnou, kterou by v návštěvníkovi střetnutí s instalací mělo vyvolat. „Přemýšleli jsme o tom, co pro nás revoluce znamená. Většinou je v našich myslích s tímto slovem spojen drastický převrat, a proto jsme se rozhodli ve Vojanových sadech ukázat, že to tak být nemusí a že budoucnost může být poklidná. Pro Signal Festival a jeho návštěvníky jsme proto připravili tak trochu pohádku,“ prozrazuje o instalaci Eva Jiřičná, kterou budou moci návštěvníci festivalu osobně potkat v rámci doprovodných přednášek a diskuzí Signal Transmit v pražské Werichově vile a to v sobotu 12. října v 15 hodin.

Pohádka začne současně se začátkem festivalu, ve čtvrtek 10. října, kdy se ve Vojanových sadech objeví záhadné vesmírné těleso vyzařující zvláštní atmosférické světlo. Jeho cílem je nastolit pořádek, který je již nějakou dobu tolik potřeba. Nevhodné chování a činy je totiž nutné ihned napravit či změnit. Tajemný meteorit je neviditelný a pokud ho chce návštěvník spatřit, musí se napřed zjevit sám sobě v instalovaném zrcadle a zpytovat svědomí. Až pak bude mít možnost jej zahlédnout.

Příprava instalace trvala přes 5 měsíců od vymyšlení konceptu až po samotnou realizaci. Společně s Evou Jiřičnou se na ní podíleli Petr Vágner a Filip Gottschalk ze studia AI-DESIGN. Jeden z hlavních komponentů instalace, zdroj atmosférického světla, zapůjčí česká společnost LASVIT, která je partnerem této instalace. Jde o obří kouli pokrytou 1 500 kusy ručně foukaného skla s názvem Intergalactic, která byla vystavena před třemi lety v rámci veletrhu Milan Design Week a nyní se v Praze představí v trochu jiném světle.

Instalace Evy Jiřičné je součástí placené Galerijní zóny festivalu, která letos zahrnuje 6 lokací. Spolu s Vojanovými sady je to České muzeum hudby na malostranské trase, Zrcadlová kaple Klementina a Ministerstvo dopravy na Starém Městě a v Karlíně bude součástí placené zóny barokní areál Invalidovny a Galerie Kooperativa. Součástí Galerijní zóny jsou již třetím rokem instalace, které pro správné vyznění a zážitek vyžadují menší počet návštěvníků. Vstupenky jsou k zakoupení online nebo u instalací v podobě Signal Passu.

O Signal Festivalu

Festival digitální a kreativní kultury Signal Festival je největší kulturní událost v České republice, která díky jedinečnému propojení umění, městského prostoru a moderních technologií za svou šestiletou existenci přilákala do kulis Prahy více než 2,5 milionu diváků. Festival v sobě spojuje jedinečným způsobem vizuálně atraktivní díla s náročnými instalacemi mezinárodní kvality. Svou koncepcí tak oslovuje jak širokou, tak odbornou veřejnost. Díky podpoře nových uměleckých děl je Signal Festival respektovanou platformou i v mezinárodním měřítku a vyhledávaným místem pro seznámení se s nejnovějšími projekty oboru. Financování festivalu tvoří podpora dotačních programů, zejména Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury a zapojených městských částí, dále partnerství s komerčními subjekty a výnosy z vedlejší činnosti festivalu. Za uplynulých šest ročníků se stal Signal Festival významným hybatelem kulturního dění v České republice.

