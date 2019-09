Nový stavební zákon vzbuzuje naději, ale i skepsi a pochybnosti

Pokud chtějí dnes stavební firmy zahájit výstavbu, musí od různých úřadů a zodpovědných orgánů získat desítky razítek a následně absolvovat povolovací řízení, které se skládá ze tří fází — vliv na životní prostředí, územní rozhodnutí a stavební povolení. Tento proces úřadům často zabere několik měsíců.

„Situace je opravdu zoufalá. Například na závazná stanoviska, která jsou nutná k udělení stavebního povolení, se v Brně čeká i třičtvrtě roku. A to jsou závazná stanoviska jen střípek v mozaice, který stavební společnosti musí získat, aby vůbec mohly začít stavět,“ upozorňuje na alarmující situaci Tomáš Kaláb z developerské firmy Kaláb.

Fikce souhlasu by měla stavební proces výrazně urychlit

Na zdlouhavost a nedodržování lhůt úřadů si stěžuje také Marek Vinter z inženýrské a developerské společnosti AVRIOINVEST. Proto Vinter vítá, že součástí nového stavebního zákona má být takzvaná fikce souhlasu. „Fikce souhlasu znamená, že pokud se odpovědný úřad nevyjádří ve třicetidenní lhůtě, ve složitějších případech do šedesáti dní, bude se naše žádost považovat za vyřízenou. Podle nás jde o správný nástroj na nečinnost a alibismus úřadů,“ říká Vinter.

Úřady se brání jednoduchým argumentem — nedostatečným počtem kvalifikovaných pracovních sil. S vytížeností by ale úřadům měl odlehčit připravovaný zákon. Vzniknout má totiž Nejvyšší stavební úřad, který má od obcí převzít stavební agendu. Hlavním cílem má být jednotné rozhodování při stavebních procesech.

„Čím méně byrokracie, tím lépe, protože současný stav je neudržitelný. Podle našeho názoru by se dalo výrazně rychleji stavět i podle stávajícího zákona, to by ale úřady nesměly porušovat lhůty, vyžadovat větší podrobnosti u dokumentace, než je zapotřebí, a také kdyby se nevymlouvaly jeden na druhého. V současnosti úřady jednají tak, aby jejich rozhodnutí nebylo možné napadnout. Změna struktury úřadů by proto mohla pomoci k profesionalizaci,“ dodává Vinter.

Další změnou, která má stavebním a developerským firmám ulehčit, je ukončení nekonečných přezkumů. Právě přezkoumávání odvolacími úřady prodlužuje lhůty o další měsíce, někdy i roky, protože v mnoha případech úřad vrací věc k přepracování. Nově by měla být žaloba ve správním soudnictví přípustná pouze proti pravomocnému rozhodnutí stavebního úřadu.

Přesto si Tomáš Kaláb nemyslí, že hlavním problémem ve stavebním průmyslu je aktuální zákon. „Principiálně jsou změny obsažené v návrhu nového stavebního zákona pro nás stavebníky prospěšné. Obecně jsem ale k důsledkům těchto legislativních změn skeptický. Za posledních dvanáct let, co se v oboru pohybuji, jsem se o změnách zákonů týkajících se investiční výstavby naučil přemýšlet takto: jakákoliv změna je k horšímu. Myslím, že by stálo za to nechat zákony tak, jak jsou, soustředit se spíš na dobrou úřednickou praxi a posilovat vzdělanost a rozhodovací pravomoci jednotlivých úřadů.“

Úřady zatím nemají k zákonu bližší informace

Krajské úřady v současnosti nemají k připravovanému stavebnímu zákonu bližší informace. „Náš krajský úřad bohužel nemá návrh novely stavebního zákona k dispozici,“ uvádí Lucie Dosedělová, tisková mluvčí a vedoucí oddělení mediální komunikace Ústeckého kraje. Její slova potvrzuje i Radek Šíma z oddělení informací a styku s veřejností z Jihočeského krajského úřadu. „K tomuto tématu nemáme žádné informace. Nejsme subjektem, se kterým by byly tyto záležitosti konzultovány.“

