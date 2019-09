Jak vybavit dětské království, aby zaujalo dítě

Pokoj je pro děti, především pak pro ty náctileté, vlastním světem, který si pečlivě střeží. Je proto důležité vybavit ho chytře a především nadčasově, abyste nemuseli shánět nový nábytek každé dva roky. Právě děti jsou totiž ty, kterým se vlivem růstu a dospívání mění vkus vůbec nejrychleji.

Stavění bunkrů nebo závodní dráhy – i to musí přežít dětský pokoj, včetně vybavení v něm. Ideální je, aby pokoj „rostl“ s dítětem, proto je vhodné volit nadčasové a zároveň funkční kusy nábytku. Někdy to ale může být pořádná fuška. Obecně platí, že by dítě mělo mít právo alespoň částečně mluvit do výběru designu celého pokoje, a to i v nízkém věku. Přeci jen to bude právě vaše ratolest, která v pokoji bude trávit nejvíc času, proto by se v něm měla cítit dobře už od samotného počátku.

Zdraví vždy na prvním místě

U jakéhokoliv nábytku, který do dětského pokoje umístíte, dbejte především na jeho bezpečnost – poohlédněte se proto po takovém, který nemá ostré hrany a který je stabilní. Pokud je kus nábytku vyšší a hrozí, že by se na dítě mohl překlopit, neváhejte a přivrtejte ho ke zdi – můžete tím zabránit velké tragédii. Při výběru si dejte pozor i na nezačištěné okraje nebo špatně dotažené úchyty a šrouby.

Zamyslete se také nad barvou pokoje. Je dokázáno, že barvy v interiérech mají vliv na naši psychiku. Je zřejmé, že černá asi nebude pro dětský pokoj to pravé, a to ani v případě, že je váš potomek už v nízkém věku zatvrzelý metalista. Zkuste se domluvit na kompromisu. Dětské barvy nemusí být nutně zářivé, v dnešní době jsou krásné a moderní i tlumené odstíny šedé či modré.

Úplně zapomeňte na to, že byste dali dítěti do pokoje koberce. Kromě toho, že si o něj děti mohou spálit kolena, se do nich ukládá prach, roztoči a pyly, které mohou v dítěti probudit alergii. Průměrný koberec může obsahovat až 1000 roztočů na jeden čtvereční metr. Ti se živí odumřelými kožními buňkami a během svého tříměsíčního života mohou vyprodukovat až 2000 trusových částic. Ty mají mikroskopickou velikost a vyvolávají různě vážné alergické reakce. Poohlédněte se tak spíš po vinylové nebo plovoucí podlaze a ty případně doplňte menším, nejlépe snadno udržovatelným, kobercem (chlapci nižšího věku ocení zejména ten s motivem autodráhy).

Má-li vaše dítě v pokoji svého domácího mazlíčka, můžete ovzduší místnost zbavovat roztočů jedině pomocí kvalitní čističky. Například čističku Dyson Pure Cool Link můžete spárovat se svým chytrým telefonem přes aplikaci a monitorovat tak ovzduší ve své domácnosti odkudkoliv. Navíc vás zbaví nejen mechanických nečistot, ale i plynů a s nimi pachů. Proč plynů? Divili byste se, kolik jich dokáží do ovzduší uvolnit třeba úklidové přípravky nebo plynový sporák!

Aby měly kde snít

Pokud se v dětském pokoji vyplatí do něčeho opravdu investovat, je to rozhodně místo na spaní. Děti totiž poměrně velkou část dětství prospí, a pokud mají spánek nekvalitní, mohou být podrážděné, až agresivní, případně se jim mohou zdát noční můry.

Je proto potřeba pořídit skutečně kvalitní postel. Význam má pro spánek i množství světla, které v noci do pokojíku dopadá. Čím je ho méně, tím kvalitnější spánek je. Moderní technologie nahrávají tomu, že své dítko díky speciálním žaluziím můžete dokonce probudit i v přesně danou hodinu. „Vynikající jsou venkovní hliníkové žaluzie, jejichž lamely na sebe dolehnou tak, že v místnosti bude absolutní tma, venkovní roleta pak zajistí i proudění vzduchu, zabrání přehřívání interiéru a vytváří zvukovou izolaci interiéru. Do rolet nebo žaluzií už umíme zabudovat i elektronické spínací hodiny nebo sluneční čidlo. V určitou dobu se pak stínění podle denní doby otevře, takže se děti mohou fyziologicky probudit,“ vysvětluje Jan Žižlavský, odborník na interiérovou stínící techniku z opavské společnosti Isotra.

Učení půjde lépe

Kromě postele a úložných prostor by v dětském pokojíčku neměl chybět bytelný stůl s ergonomickou židlí, aby mělo dítě prostor pro tvoření i pro pozdější učení. Židli volte polohovatelnou, aby se ke stolu vešel váš potomek i v pubertě. Trávit u něj s notebookem nebo počítačem bude totiž pravděpodobně dost času.

Zamyslete se také nad osvětlením. Není nic horšího, než když dítě čte knihu nebo píše na počítači pod nekvalitním světlem. Vyberte mu proto designovou stolní lampu, která prostor ozvláštní, a navíc budete mít jistotu, že si vaše dítě zbytečně nezkazí oči.

Po pokojíku rozmístěte i několik rostlin. Zelená barva totiž pomáhá potlačovat hysterii, má uklidňující účinky a odstraňuje pocit vyhořelosti. To se bude hodit především pokud se starší dítě bude učit například na maturitu nebo důležitý test. Rostliny také přinesou do pokoje více kyslíku, a tak se bude dotyčnému studentovi mnohem lépe přemýšlet.

Nezapomínejte na zábavu!

Dětský pokoj by rozhodně neměl být nudný. Proto kromě samotného nábytku popřemýšlejte i o dalších komponentech – například hracím koutku, prostoru na cvičení pro puberťáka nebo malou baletku či místu pro televizi s herní konzolí. Poslední bod ale zvažte podle toho, jestli je pro vašeho potomka opravdu vhodný a jestli jste si jistí, že s ním bude řeč při domlouvání pravidel, kdy se na televizi smí koukat a kdy nikoliv. Modré světlo z monitorů a televizí může mít totiž špatný vliv na spánek vašeho dítěte. Na kutě by mělo jít dítě až 1-2 hodiny od sledování monitoru, proto mu navrhněte, ať si před spaním spíše čte knížku či oblíbený časopis.

Nezapomínejte ale hlavně na to, že dětský pokoj je prostor vašeho dítěte. Nechte ho tedy, ať si ho vyzdobí plakáty, fotografiemi nebo věcmi od kamarádů, bude-li chtít a bude-li to v mezích. Nejenže tak vzbudíte jeho kreativního ducha, ale také se ve svém pokojíčku zkrátka bude cítit v bezpečí – a právě pocit bezpečí je tím, co pravý domov zaručuje.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry