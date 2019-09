Jak si doma zařídit ideální pracovnu?

Práce se nám v dnešní hektické době nevyhýbá často ani doma, zvláště pokud se bavíme o té typicky kancelářské. Dnešní doba také umožňuje práci na tzv. home office, tedy práci z domova. Pokud je právě toto váš případ, nebo si prostě jen doma toužíte udělat vlastní klidný koutek, ve kterém se budete moci dobře soustředit, podívejte se na tipy, které vám pomohou vytvořit ideální místo k práci.

Kvalitní stůl a pohodlná židle je základ

Při kancelářské práci je základem správná židle a stůl. Stůl by měl být dosti prostorný, ideálně vysoký, tedy měla by se k němu dobře polohovat židle. Také by měl být dostatečně prostorný, aby se tam vešly všechny věci, které při práci používáte. Z toho tedy vyplývá, že nezáleží jen na vašich prostorových možnostech, ale také na tom, co na stůl, popřípadě do něj, chcete dávat. V případě, že máte také dost papíru a jiných kancelářských potřeb, nezapomeňte na šuplíky. Vyřešit to také můžete stolem s nadstavbou, která má různé police a poličky k ukládání papírů a dalších věcí.

Židle je ovšem ještě podstatnější. Správná židle vás bude nutit sedět správně, i když vám to třeba zprvu nebude úplně nejpohodlnější. Při práci byste se neměli hrbit, prohýbat se. Kvalitní židle sice nejsou zadarmo, ale věřte, že vaše záda vám to štědře vrátí. Pokud ovšem máte pracovnu, můžete do ní umístit třeba i pohodlné křeslo nebo dokonce pohovku, která vám zajistí občasný relax. Během práce se ale nezapomeňte řádně protahovat a alespoň jednou za hodinu udělat pár kroků.

Tipy na chytré úložné prostory

Máte větší množství dokumentů či kancelářských potřeb, které potřebujete někam uložit? Nejjednodušší je samozřejmě nějaký policový systém, ale to útulnosti domácí pracovny zrovna dvakrát nepřidá. Papíry a desky vždy uvidíte, mohou vás rozptylovat nebo dokonce stresovat, navíc se jedná o pracovnu, nikoliv kancelář. Doporučujeme jednoznačně uzavíratelnou knihovnu, kterou můžete sladit se zbytkem prostoru, takže budou papíry stylově schované, ale vždy snadno dostupné.

Šuplíky by měla mít asi každá správná pracovna, ale pokud chcete i v pracovně cítit, že jste stále doma, můžete do ní umístit i různé proutěné košíky, krabičky, zdobené přihrádky apod., které doplní jinak z principu chladnějšího ducha místnosti.

Dopřejte si i odpočinek

Jak již bylo zmíněno, v pracovně by měl být i odpočinkový koutek, kam můžete umístit pohodlné křeslo nebo malou pohovku třeba se stolkem a lampou, která zajistí matnější, příjemnější osvětlení. Pracovna by měla ale být plná věcí, které vás uklidňují, inspirují a máte je rádi. Čím více takových věcí bude, tím příjemněji a pohodlněji se budete cítit a pracovna nebude jakoby odtržená od zbytku domu či bytu. Tomuto pocitu pomohou třeba i živé květiny.

Samozřejmě vám nic nebrání do nějaké její části, třeba právě do relaxačního koutku, umístit třeba varnou konvici nebo jednoduchý kávovar na kapsle a pár hrníčků, abyste si pro čaj či kávu nemuseli neustále odbíhat na druhý konec bytu, a nebyli jste tak rozptylováni.

