Nájemné kanceláří v centru Prahy roste, důvody jsou dva

Vedle neslábnoucí poptávky firem po nájmu v centru metropole a omezené nabídce stojí za růstem nákladů také cena stavebních prací a materiálu. U některých profesí jde o skokové zdražení o desítky procent za poslední tři roky.

Zvyšování nájemného se dalo očekávat s tím, jak od roku 2014 klesala neobsazenost u kvalitních kancelářských budov. Přetlak poptávky s dokončením několika projektů trochu polevil, přesto nárůst volných ploch nebude dramatický,“ konstatuje Karel konstatuje Karel Bor , ředitel pražské pobočky BNP Paribas Real Estate. Podle něj neobsazenost v celé Praze na konci roku zřejmě přesáhne 5 %, u centra Prahy to bude kolem 4 %.

V celé Praze v posledních dvou letech přibylo na trhu celkem 335 170 m2 nových kanceláří. V Praze 1 to bylo 33 330 m2. Do konce roku 2021 by se nabídka měla rozrůst o dalších půl milionu čtverečních metrů, přičemž 76 580 m2 se týká centra Prahy. Vedle zmíněné budovy The Flow Building (12 865 m2) půjde hlavně o 1. etapu komplexu Masarykova nádraží.

„V posledních dvou letech byl na Praze 1 nově postaven pouze jeden kancelářský projekt (DRN), ve zbývajících případech šlo o přestavbu starších objektů. Redevelopment tedy představoval 71 %. Do roku 2021 tomu bude přesně naopak. Především díky rozsáhlosti projektu Masarykova nádraží představuje nová výstavba 89 %,“ přidává statistiku Lenka Šindelářová, vedoucí oddělení Consulting & Research v BNP Paribas Real Estate.

Nadále platí, a další roky se na tom trendu stěží něco změní, že celá řada firem považuje adresu v centru Prahy za prestižní záležitost. Tato část metropole je však vyhledávána i díky skvělé dostupnosti pro klienty i obchodní partnery. Patrné je to například na sídle nebo provozovnách advokátních firem, různých poradenských společností nebo finančních institucí.

„Obdobné je to u zaměstnanců. Různé průzkumy doložily, že více než polovina dotazovaných bez ohledu na věk upřednostňuje práci v centru města. Děje se tak hlavně díky dobré dostupnosti a široké škále služeb, kterou mohou využívat. Zájem neoslabuje ani dlouhodobě omezená možnost parkování,“ dodává Lenka Šindelářová.

