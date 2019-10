Japonské stěny: stín, a přitom dostatek světla

Nedokážete si vybrat mezi vnitřními roletami a vertikálními žaluziemi? Možná máte dojem, že by to chtělo ještě něco jiného. Tak co takhle posuvné velkoplošné panely, které se ukotví na stěnu nebo do stropu a můžete si na ně vybrat stylovou látku se zajímavým potiskem?