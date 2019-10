Pusťte domů více světla: světlovody využijí denní světlo

Ideální funkcí světlovodů je přivést do místnosti co nejvíce denního přirozeného světla. Praxe je však často taková, že zvolením nevhodných materiálů světlovody nefungují tak, jak by mohly. Světlovody v principu tvoří tři hlavní části: střešní sběrač světla – nejčastěji kopule, dále tubus, kterým je světlo vedeno a pak rozptylovač světla v místnosti. Na kvalitu všech těchto složek je třeba při výběru brát zřetel.

Střešní okno nebo kopule?

Střešní část světlovodu je nejčastěji ve tvaru kopule, který je také nejvhodnější v případě umístění na střechu. Někteří výrobci nepoužívají kopuli, ale instalují místo ní střešní okno, na které pak napojí tubus světlovodu. Toto řešení je zajímavé, ale jen pro prostory, kterým stačí menší množství denního světla. Rovná plocha okna totiž odráží 30 % světla pryč od světlovodu už rovnou na střeše. Na rovném povrchu se snadněji udrží smog a prach a je potřeba plochu udržovat v čistotě. Sníh na této velké rovné tabuli ulpívá velmi snadno, tak nezbývá nic jiného než vylézt na střechu a okno zbavit sněhu anebo to vydržet bez denního světla a ve dne svítit žárovkou.

Plast nebo sklo?

Nejčastěji jsou střešní kopule vyrobeny buď z plastu či ze skla. „Plastové kopule bývají z polykarbonátu, jedná se o velmi pružný plast, který je ale velmi náchylný k poškrábání. Není odolný vůči UV záření, po pár letech tak u něj dochází ke zbělení nebo zežloutnutí a tím ke snížení propustnosti světla až o 50 %. Takové zabarvení polykarbonátu je vidět na střešních světlících nebo na starších krytech reflektorů aut. Kopule se z tohoto plastu vyrábí z důvodu snadného zpracování a nízké ceny základní suroviny. Dále mohou být plastové kopule vyrobeny z kvalitního plastu s názvem Plexiglass, který se svými vlastnostmi blíží sklu. Jsou více odolné vůči poškrábání a mají přirozenou odolnost vůči UV záření. Mají dobrou propustnost světla po dlouhou dobu životnosti. V neposlední řadě pak mohou být střešní kopule vyrobeny ze sodno draselného optického skla nebo z křišťálového skla. Jejich propustnost pro světlo se časem nemění. Jejich povrch je tvrdý a neulpívá na nich smog (nevpéká se do povrchu) a prachové nečistoty. Každý déšť dokonale kopuli omyje a tím je samočistící. Povrch se nepoškrábe poletujícím prachem při silném větru. Mají výborné optické vlastnosti a schopnost sbírat denní světlo a posílat jej do tubusu. Nestárnou vlivem UV záření a střídáním teplot a vlhkosti,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

Tubus světlovodu, není hliník jako hliník

Při výběru tubusu se změřte hlavně z čeho a jak je vyrobena odrazná (reflexní) vnitřní vrstva tubusu. „Existují světlovody, které místo pevného tubusu používají tzv. flexibilní (ohebný a měkký) tubus. Materiál vypadá jako silnější alobal skládaný do harmoniky a po natáhnutí vytvoří tubus vedoucí světlo. Efekt takového světlovodu je však méně než poloviční. Dále jsou světlovody, které mají pevné tubusy z hliníku, ale jejich odrazná vrstva je z nalepené fólie na hliníkovém povrchu. I přes udávanou vysokou odrazivost jim chybí odrazivost pro všechny barvy denního světla. Jejich životnost je pak omezena nalepenou vrstvou. Lepidlo nemá rádo střídání teplot a vlhkost, uvnitř tubusu proto vznikají změny a světlo ztrácí na síle. Nejdražší, ale nejúčinnější variantou, jsou hliníkové pevné tubusy, které mají reflexní (odraznou) vrstvu pro vedení světla vyrobenou chemickým napařováním ve vakuu a používají několik vrstev včetně stříbra a oxidu křemíku, které upravují optické vlastnosti odrazu na maximum. Mají tak schopnost vést nezměněné barvy denního světla na dlouhé vzdálenosti bez ztráty intenzity. Mají odolnost vůči střídání teplot a vlhkosti uvnitř tubusu. Záruka na jejich odrazivost bývá 25 let,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway.

Difuzér světlovodu – rozptylovač světla v místnosti

Má za úkol rovnoměrně rozptýlit přivedené světlo po celé místnosti. V zásadě existují plastové difuzéry a skleněné difuzéry a platí zde podobné zákonitosti a pravidla jako u kopulí, tedy odolnost nebo neodolnost vůči UV záření, či vysoká nebo nízká schopnost propouštět denní světlo. Skleněné difuzéry nemění časem barvu a neupravují barvy denního světla. Sklo je zároveň hodnotnější materiál v interiéru než plast a vydrží velmi dlouhou dobu bez známek stárnutí.

Více informací také na www.svetlovody.cz

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry