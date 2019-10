Art of Space Awards, nová a ojedinělá soutěž v ČR v oblasti ...

Art of Space Awards, nová a ojedinělá soutěž v ČR v oblasti komerčních nemovitostí

Jsme velmi poctěni, že předsedkyní poroty nové podoby soutěže CBRE Art of Space Awards je opět světoznámá architektka Eva Jiřičná: „Jsem ráda, že se soutěž Zasedačka roku posunuje do nové podoby, ktará se více zabývá estetickou vizí. Myslím, že Art of Space Awards odhalí nové interpretace, nové talenty i nové uskutečněné projekty.“

Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE, která je organizátorem soutěže: „Trh realit se v České republice dynamicky mění. Netýká se to jen kanceláří, proto jsme se rozhodli tuto soutěž rozšířit také o oblast retailu a industiálu. Chceme dát příležitost všem projektům a inspirovat tak ostatní, co vše lze v prostorech atraktivně a zároveň prakticky realizovat. Mojí srdcovou záležitostí budou vždy kanceláře, ale nyní si přejeme ukázat, jak velký pokrok v prostorech se děje napříč celým realitním trhem.“

Do následujících kategorií se mohou firmy přihlásit zde - https://www.artofspacw.cz/login:

Název kategorie Popis Projekty z oblasti NEJATRAKTIVNĚJŠÍ MEETING POINT Brainstorming zóna, zasedačka, relaxační koutek, nákupní centrum, … hledáme místa, kde vaši zaměstnanci, klienti či zákazníci rádi tráví čas. Design neopomíjíme, ale mnohem více nás zajímá pozitivní vliv na náladu lidí užívajících tyto prostory. Kanceláře Retail Industriál DESIGN PRACOVNÍHO PROSTORU Zajímají nás inovativní návrhy pracovního prostoru, který originálně komunikuje DNA firmy a zároveň je inspirativní pro zaměstnance. Odborným garantem je Skanska. Kanceláře Industriál DESIGN RETAILOVÉHO PROSTORU Uspějí retailové projekty, které jsou nevšední a kromě designu přináší i unikátní zákaznickou zkušenost. Přihlásit můžete obchodní prostory (např. s módou, kosmetikou, obuví atp.), restaurace, banky, pojišťovny či volnočasové prostory. Retail ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNOST Hodnotíme, jak firemní či nákupní prostory ovlivňují zdraví a duševní pohodu zaměstnanců či zákazníků. Zajímá nás kvalita vzduchu, akustika, světlo či ergonomie pracovního místa. Také oceníme aktivity a opatření vedoucí k ochraně životního prostředí. Odborným garantem je Česká rada pro šetrné budovy. Kanceláře Retail Industriál COWORKING A FLEXIBINÍ KANCELÁŘ U coworkingu a sdílených kanceláří nás zajímá, v čem je prostor výjimečný, jaké tradiční i netradiční služby nabízí a jestli následuje trendy. Zároveň je pro nás důležité, jak se prostor snaží zpříjemnit návštěvníkům chvíle strávené prací. Kanceláře REVITALIZACE BROWNFIELDU Revitalizace starých průmyslových objektů může výrazně přispět svému okolí. Kromě samotného designu nás zajímá, jak úspěšně obnovený objekt zapadl do okolí a jaký přínos má pro obyvatele, kteří bydlí v jeho blízkosti. Kanceláře Retail Industriál

„Hlasování veřejnosti“ na rádiu Evropa 2 proběhne po uzávěrce přihlášek soutěže se všemi projekty z kategorie Design retailového prostoru.

O soutěži CBRE Art of Space Awards – www.artofspace.cz

Soutěž CBRE Art of Space Awards vyhlašuje a zastřešuje společnost CBRE, světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, a hodnotí projekty v kancelářském, retailovém a industriálním sektoru. Navazuje na předchozí úspěšné ročníky soutěže CBRE Zasedačka roku. První ročník této soutěže proběhl v roce 2014 a od té doby se do soutěže v České republice zapojilo přes 400 firem, ze kterých porota vybrala 179 finalistů a 35 vítězů. Soutěž získala také mezinárodní rozměr a v současnosti probíhá také na Slovensku, v Rakousku, Polsku, Rumunsku a Belgii.

