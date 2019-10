Domácnost mladých: bez čeho se neobejdou

Bezdrátový internet, počítač a auto – bez toho si nedokáže představit svou domácnost naprostá většina mladých Čechů do 36 let. Uvedli to v průzkumu výzkumné agentury NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu.

„Mladí chtějí být ve své domácnosti stále online, ale v tom se nijak výrazně neliší od starších lidí. V našem průzkumu totiž počítač a WiFi považuje za nezbytnost devět z deseti dotázaných napříč generacemi, a to i ve věkové kategorii nad 56 let. Z hlediska elektroniky je nejvíce na ústupu televize. Zatímco v nejstarší věkové kategorii ji doma potřebuje 90 % dotázaných, mezi nejmladšími je to už jen 59 %,“ říká Lenka Molnárová, tisková mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Další věcí, která už dnes není tak atraktivní jako dříve, je dílna, kterou chce pouze třetina mladých, zatímco v generaci nad 56 let se bez ní neobejde polovina dotázaných. Podobně klesá zájem například o kuchyňského robota. Do výbavy si mladí příliš nepořizují ani herní konzole.

Se svými rodiči a prarodiči se dnešní dvacátníci a třicátníci shodnou v tom, že je ideální mít doma možnost provětrat se a posedět na čerstvém vzduchu. Sedm z deseti by si přálo mít zahradu, balkon nebo terasu.

A na kolik podle mladých přijde vybavení první domácnosti? Čtvrtina by si vystačila s naspořenou částkou do 100 000 Kč, v průměru ale odhadují sumu podstatně vyšší, a to 270 000 korun.

„Náklady na bydlení, ať už vlastní nebo nájemní, zejména ve velkých městech rostou a našetřit potřebnou částku na hezké a pohodlné vybavení je pro mladé velmi obtížné. Do začátku je pro ně velkou výhodou, pokud jim rodina spořila třeba na stavebním spoření, které pro zařízení nebo koupi prvního bydlení představuje ideální volbu,“ uzavírá Lenka Molnárová.

Jakou částku je podle Vás třeba mít naspořeno na vybavení prvního bydlení?





Zdroj dat: NMS Market Research, vzorek 505 respondentů, věk 18 – 36 let.

