Šanci na práci si zvyšují lidé středního věku i jazykovýmu kurzy v zahraničí

Pro získání a udržení si perspektivního zaměstnání je v dnešní době nezbytné disponovat výbornými znalostmi anglického jazyka. Zatímco se generace dnešních náctiletých učí anglicky od prvního stupně základní školy, dospělí mají co dělat, aby si vystačili s vědomostmi nabitými z příležitostných doučování. Existuje přitom možnost, jak zdokonalit angličtinu a jiné jazyky během pár měsíců.

„Velmi se nám osvědčují jazykové pobyty ve vzdálených destinacích. Pokroky v cizích jazycích přicházejí u klientů opravdu rychle a mají dlouhodobý efekt. Vysvětluji si to především tím, že klient stráví v Americe či Austrálii delší dobu a je zde výrazně méně česky mluvících studentů. Navíc díky vstřícnější a otevřenější povaze místních lidí Češi daleko lépe zapadnou do kolektivu, než například v Anglii,“ říká Kristýna Hrůšová, manažerka ze společnosti Study.cz.

Čeští studenti si ze vzdálených destinací nejčastěji vybírají Kanadu (Toronto a Vancouver), USA (Floridu) a JAR (Kapské Město). Výjimkou nejsou ale ani jazykové pobyty v exotických destinacích jako je Thajsko, Indie nebo kurzy španělštiny v Mexiku či Jižní Americe. Délku pobytů si účastníci volí individuálně, dle časových možností. „Je to různé, do Kanady a USA Češi jezdí nejčastěji na měsíc, do Kapského Města či Austrálie i na 12 týdnů. Obecně se do všech destinací jezdí mimo naši hlavní sezonu, takže vede jaro a podzim,“ říká Hrůšová.

Pokud jste si mysleli, že jsou jazykové pobyty určené především pro studenty středních a vysokých škol, jste na omylu. Do vzdálených destinací jezdí za zlepšením cizího jazyka nejčastěji pracující ve věkovém rozmezí 30 – 45 let, počet žen a mužů je vyrovnaný. „Největší motivací našich studentů je uplatnění na pracovním trhu. Zlepšení jazyka je totiž často nezbytné k výkonu jejich práce, či v případě, že se chtějí ucházet o lepší pracovní pozici, kde je pokročila angličtina nezbytná,“ uzavírá Hrůšová.

